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INCIDENTE COM TUBARÃO Jovem mordida por tubarão em Boa Viagem recebe alta do Hospital da Restauração Marcela Vitória de Lima dos Santos teve a perna amputada após ser mordida por um tubarão-tigre em 1º de junho

Após pouco mais de um mês internada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, a estudante de Direito Marcela Vitória de Lima dos Santos recebeu alta hospitalar nesse sábado (11). Ela teve a perna amputada após ser mordida por um tubarão-tigre na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, em 1º de junho.

O ataque aconteceu um dia depois de outro incidente envolvendo um tubarão-cabeça-chata na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Na ocasião, um menino de 11 anos precisou amputar uma das pernas em decorrência dos ferimentos.

Nas redes sociais, o primo de Marcela, Jonas Lima, celebrou a recuperação da jovem e a alta hospitalar. Ele foi uma das pessoas que ajudaram a retirá-la do mar logo após o ataque.

"Minha prima, que ajudei a tirar de dentro da água, é a prova viva de um milagre. Após um acidente que aconteceu em Boa Viagem por um tubarão, por altos e baixos, ela conseguiu lutar para sobreviver. Hoje, ela recebe alta para recomeçar sua vida. Obrigado por tudo, Deus", escreveu.

Vaquinha para reabilitação

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix [email protected]. Segundo a família, qualquer valor contribui para o tratamento e para a adaptação da jovem à nova rotina após a amputação.

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