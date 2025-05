A- A+

BRASIL Jovem morre após acidente em brinquedo de parque de diversões no Rio Outras duas pessoas ficaram feridas no evento que acontece dentro de um festival no Parque de Exposições de Itaipava; prefeitura cassou o alvará do parque

Um jovem de 19 anos morreu e duas mulheres ficaram feridas após um acidente em um brinquedo de um parque de diversões de Itaipava, na madrugada deste sábado (3).

O problema aconteceu no Crazy Park, que funciona dentro do festival de música Expo Petrópolis, no Parque de Exposições de Itaipava. Após a tragédia, a prefeitura de Petrópolis anunciou que cassou o alvará do parque.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento que o jovem é resgatado e levado para a ambulância. Ele e as duas mulheres foram atendidos na UPA de Itaipava. O jovem de 19 anos não resistiu às múltiplas lesões e faleceu. Já as outras vítimas tiveram ferimentos leves e foram liberadas.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 106ª DP, de Itaipava, instaurou procedimento para investigar o caso. A perícia foi feita no local e agentes realizam outras diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

A empresa responsável pelo parque de diversões, a Crazy Park, desabilitou sua página do Instagram após o acidente. Ao jornal Diário de Petrópolis, a empresa informou que "a ocorrência atípica demandou a pronta mobilização de todas as equipes de primeiros socorros exclusivas do parque, que agiram com profissionalismo no atendimento emergencial dos envolvidos no local e encaminhando-as para o hospital de forma rápida e eficaz".

O parque ainda informou que se colocou à disposição das autoridades, está prestando assistência aos envolvidos e reiterou seu compromisso com a segurança.

Na tarde deste sábado (3), o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou a cassação do alvará do Crazy Park. Em uma publicação nas redes sociais, informou que a prefeitura segue acompanhando o caso



O Crazy Park funcionava dentro do Parque de Exposições de Itaipava, que nesse feriadão recebe o Expo Petrópolis, um festival de música com atrações como Ludmilla, Gloria Groove e Pedro Sampaio. Os organizadores do festival também se manifestaram e informaram que não possuem relação com o parque de diversões.

"Importante esclarecer que o termo de autorização de uso do parque de exposições de Petrópolis concedido pelo Prefeitura de Petrópolis são de espaço separados e distintos", disse em nota.

