BAIXADA FLUMINENSE Jovem morre atropelado por trem no RJ; moradores denunciam que aviso sonoro não funciona há um ano No momento do acidente, Guilherme Lima da Silva conduzia uma motocicleta e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local

Um jovem identificado como Guilherme Lima da Silva, de 21 anos, morreu na madrugada de domingo (15) após ser atingido por um trem de carga em uma passagem de nível em Engenheiro Pedreira, bairro de Japeri, na Baixada Fluminense. No momento do acidente, ele conduzia uma motocicleta e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Segundo relatos de moradores da região, o aviso sonoro que deveria alertar para a aproximação das composições, de responsabilidade da MRS Logística, não funciona desde o ano passado. Familiares e amigos realizaram um protesto na segunda-feira para pedir providências à concessionária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Queimados foram acionados à 1h53 para a ocorrência, na Rua dos Alpes, no bairro Alecrim. As equipes encontraram Guilherme já morto, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Equipes da Polícia Militar também foram acionadas e isolaram o local. A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri). Já a Polícia Civil investiga o caso. Agentes ouviram testemunhas e o maquinista do trem, e diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Procurada pela reportagem, a MRS Logística lamenta o ocorrido e afirma que o maquinista responsável pelo trem acionou o freio de emergência, mas não foi possível evitar o acidente. A concessionária destaca que irá apurar as queixas dos moradores sobre o aviso sonoro e verificar se o equipamento foi danificado “em função de vandalismo na região”.

“A empresa reforça que atravessar a linha do trem sem olhar para ambos os lados é um ato extremamente inseguro e perigoso. É importante sempre parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar a ferrovia”, afirma.

