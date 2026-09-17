Jovem morre baleado após ação policial em Olinda
O caso ocorreu na última terça-feira (15), na comunidade Olho D'Água, no bairro de Salgadinho
Um jovem morreu baleado após uma ação policial, na última terça-feira (15), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
A vítima, de 18 anos que não teve a identidade revelada, foi baleada na comunidade Olho D'Água, no bairro de Salgadinho.
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De acordo com a PMPE, policiais do 1º Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na região. O efetivo foi recebido por disparos de arma de fogo.
A Polícia Militar informou que o indivíduo ferido foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e evoluiu a óbito.
Segundo a PMPE, a ação resultou na apreensão de uma arma, munições, quantia em dinheiro e maconha.
Investigação
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do DHPP, registrou o caso como tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e morte por intervenção legal de agente de estado.
A ocorrência foi iniciada e tem condução da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios.
A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento preliminar para acompanhar o inquérito policial.
O processo também vai coletar informações sobre o caso.