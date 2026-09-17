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Polícia

Jovem morre baleado após ação policial em Olinda

O caso ocorreu na última terça-feira (15), na comunidade Olho D'Água, no bairro de Salgadinho

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1&ordm; Batalhão da PMPE1º Batalhão da PMPE - Foto: Reprodução/Google Maps

Um jovem morreu baleado após uma ação policial, na última terça-feira (15), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). 

A vítima, de 18 anos que não teve a identidade revelada, foi baleada na comunidade Olho D'Água, no bairro de Salgadinho. 

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De acordo com a PMPE, policiais do 1º Batalhão foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na região. O efetivo foi recebido por disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar informou que o indivíduo ferido foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e evoluiu a óbito. 

Segundo a PMPE, a ação resultou na apreensão de uma arma, munições, quantia em dinheiro e maconha.

Investigação
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, do DHPP, registrou o caso como tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e morte por intervenção legal de agente de estado.

A ocorrência foi iniciada e tem condução da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento preliminar para acompanhar o inquérito policial. 

O processo também vai coletar informações sobre o caso. 
 

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