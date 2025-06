A- A+

RIO DE JANEIRO Jovem morre baleado durante ação da PM em festa junina no Morro do Santo Amaro, no Rio Herus Mendes, de 23 anos, foi atingido no abdômen durante incursão do Bope; moradores relatam correria e pânico entre crianças e adolescentes

O que era para ser uma noite de confraternização entre vizinhos terminou em tragédia no Morro do Santo Amaro, no Catete, Zona Sul do Rio. Herus Guimarães Mendes, de 23 anos, foi baleado na barriga e morreu após ser atingido por um disparo durante uma ação da Polícia Militar que interrompeu uma festa junina organizada por moradores na madrugada deste sábado (7).



Office boy de uma imobiliária, Herus era pai de um menino de dois anos e morador da comunidade. Ele chegou a ser levado ao Hospital Glória D’Or, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo o pai da vítima, Fernando Guimarães, toda a família estava na festa — inclusive ele, a esposa e o neto — quando, por volta de 3h30, homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) entraram no local efetuando disparos.

"A gente estava na festa, cheia de crianças. Eles entraram dando tiro, sem motivo algum. Meu filho tinha acabado de sair para comprar um lanche. Graças a Deus o filho dele não estava presente. O tiro atingiu o baço. Ele chegou a ser reanimado no hospital, mas não resistiu. Era trabalhador, sem ficha criminal, pagava pensão. Infelizmente, não vai voltar. Hoje ele é mais um. Mas as autoridades precisam explicar o que estavam fazendo no morro naquele horário. Quem autorizou essa operação?", desabafa o pai, ainda no hospital.

Moradores relataram pânico e correria no momento da incursão policial. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram crianças correndo e pessoas se abrigando atrás de carros e muros para fugir dos disparos. Em um dos registros publicados no perfil do Instagram @geancg, um dos frequentadores da festa descreveu a cena:

"Eu tô bem, tá ligado? Tava lá durante a festa junina e, surpreendentemente, aconteceu uma operação policial. Foram crianças, pessoas sendo pisoteadas, chorando, gente que não é do morro sem saber para onde correr, desesperadas, aterrorizadas", relatou o morador.

A ação policial interrompeu a festa, que reunia moradores e visitantes. Em meio à confusão, há relatos de que algumas pessoas foram pisoteadas ao tentarem se proteger dos disparos. Procurada, a Polícia Militar ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto.

