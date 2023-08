Jovem morre baleado na Zona Sul do Recife; pai tenta salvá-lo e também é atingido por disparos

A- A+

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (8), na comunidade do Bode, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. O pai da vítima também foi atingido por disparos ao tentar salvar o rapaz e está internado em estado grave.

O crime aconteceu na rua São Luiz. De acordo com a Polícia Civil, o jovem estava na frente de casa quando foi surpreendido por desconhecidos que começaram a atirar contra ele.

Na ocasião, o pai da vítima, que estava dentro da residência, saiu em defesa do filho e também foi atingido por tiros.

A Polícia Militar informou que pai e filho foram socorridos por populares para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, mas o jovem deu entrada sem vida.

De acordo com o HR, o estado de saúde do pai, que não teve nome e idade divulgados, é grave, mas estável.



O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. A Polícia Civil investiga o caso.

