FEMINICÍDIO Jovem de 18 anos é morta a facadas pelo ex-companheiro em Camaragibe Caso aconteceu na última quinta-feira (27). Balanço mais recente da SDS-PE, com dados de janeiro a outubro, contabiliza 71 feminicídios no estado este ano

Uma jovem chamada Sandriele Vieira da Silva, de 18 anos, foi encontrada morta em sua casa, no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã dessa quinta-feira (27). Ela foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro.

O crime aconteceu na Rua Minas Gerais, uma área de mata localizada no bairro dos Estados. A jovem, que estava caída no chão e sangrando após sofrer vários golpes de faca, foi encontrada por uma amiga. Quando ela chegou à residência de Sandriele, o suspeito já havia fugido.

A amiga acionou a Polícia Militar, por volta das 7h da quinta-feira, e explicou que foi avisada por uma vizinha da vítima que o ex-namorado dela seria o assassino.

Sandriele era natural de Gravatá, no Agreste do estado, e se mudou para o bairro em Camaragibe há cerca de três meses, onde morava com um homem, de 28 anos, dez anos mais velho que ela.

Os vizinhos relataram que o relacionamento dos dois era conturbado e que a jovem foi agredida várias vezes por ele, porém nunca havia denunciado o companheiro à polícia.

A vítima havia sido vista pela última vez na tarde dessa quarta-feira (26), já tinha rompido relações com o homem e estava planejando se mudar da casa onde morava com ele.

Estatísticas e como denunciar

Segundo balanço mais recente da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), entre os meses de janeiro e outubro de 2025, foram registrados 71 casos de feminicídio em Pernambuco.



É importante lembrar que, para combater este tipo de crime, é necessário também contar com a colaboração de rede de proteção. Pessoas próximas, amigos e vizinhos podem passar informações e fazer denúncias sigilosas.

Em casos de emergência, a orientação é ligar para o 190 e para denúncias anônimas a SDS disponibiliza os telefones 181 e 0800 081 5001.

O sigilo é garantido e a ligação é gratuita de qualquer município do estado. A Ouvidoria Estadual da Mulher também oferece atendimento especializado pelo número 0800 281 8187.

Além disso, é possível ainda registrar denúncias pelos sites www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br e www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/ouvidoria/fale-conosco.

