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JUSTIÇA Jovem Pan afasta diretor após conflito nos bastidores com Márcia Dantas Diego Castro, que substituía temporariamente a diretora Bruna Milan durante o período de férias, teria se desentendido com Márcia Dantas por causa de uma orientação editorial

Uma discussão nos bastidores da Jovem Pan News provocou um momento de tensão na programação ao vivo da emissora na última terça-feira, 21. A apresentadora Márcia Dantas interrompeu a participação no comando do telejornal Tempo Real após chorar durante a transmissão, deixando o estúdio em meio ao programa.

Horas depois do episódio, a emissora decidiu afastar Diego Castro da direção do jornalístico. Segundo informações confirmadas pela assessoria da Jovem Pan, ele não comandará mais o Tempo Real, embora permaneça no quadro de funcionários da empresa, sendo direcionado para outras produções. O caso continua sendo analisado internamente.

O conflito teve início durante a cobertura de um tema de política internacional. Diego Castro, que substituía temporariamente a diretora Bruna Milan durante o período de férias, teria se desentendido com Márcia Dantas por causa de uma orientação editorial.

Além disso, o diretor teria elevado o tom nas instruções transmitidas pelo ponto eletrônico e feito comentários considerados ofensivos pela jornalista. Após o episódio, Márcia informou à chefia que não tinha condições emocionais de permanecer no ar e deixou a bancada.

A saída inesperada obrigou a emissora a reorganizar rapidamente a programação. Em determinado momento, o canal exibiu apenas a identidade visual do telejornal enquanto definia como dar continuidade à transmissão.

Mudanças durante a transmissão

Depois de alguns minutos, o comentarista Mário Vitor Rodrigues assumiu parte da apresentação. Márcia Dantas retornou ao estúdio cerca de 20 minutos depois, mas permaneceu pouco tempo no comando do programa.

Durante uma entrada ao vivo com uma repórter, a jornalista ainda apareceu visivelmente abalada antes de deixar novamente o estúdio. Pouco antes das 15h, o jornalista Cassius Zeilmann assumiu definitivamente a apresentação do Tempo Real e informou aos telespectadores que a colega havia se ausentado por "problemas pessoais".

Nos primeiros minutos da transmissão, antes mesmo de deixar o programa, Márcia já havia chamado o intervalo comercial com a voz embargada e lágrimas nos olhos, o que chamou a atenção do público que acompanhava a edição ao vivo.

Jovem Pan afasta Diego Castro

Após a repercussão do caso, a Jovem Pan decidiu retirar Diego Castro da direção do Tempo Real. O profissional, que atua na emissora há cerca de 16 anos, continuará integrando o quadro de colaboradores, mas não ficará mais responsável pelo jornalístico apresentado por Márcia Dantas.

Questionada sobre o episódio, a empresa informou apenas que o assunto está sendo tratado internamente e que não comentará detalhes envolvendo questões internas.

Desabafo de Márcia Dantas nas redes sociais

Poucas horas após a exibição do telejornal, Márcia Dantas publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram. Embora não tenha citado diretamente o episódio, o texto foi interpretado por seguidores como um desabafo sobre a situação vivida durante a transmissão.

Na publicação, a jornalista destacou que demonstrar vulnerabilidade não diminui a força de uma pessoa e defendeu a importância de estabelecer limites diante de situações de desrespeito. A mensagem também afirma que o profissionalismo não deve ser medido pelo julgamento de terceiros.

Nesta quarta-feira, 22, Márcia retornou normalmente à apresentação do Tempo Real, enquanto a Jovem Pan segue conduzindo a apuração interna sobre o episódio que repercutiu entre telespectadores e profissionais da imprensa.

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