Tragédia Jovem pernambucano morre e familiares ficam feridos em acidente de carro na Espanha Família arrecada doações para custear operações dos demais parentes envolvidos no caso

Na véspera de réveillon, uma família de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), sofreu um grave acidente de carro na província de Almería, no Sudeste da Espanha. O jovem Daniel De Paula, estudante de 23 anos, morreu no local do acidente.

O automóvel em que se encontravam os familiares bateu de frente com outro carro, este conduzido por um idoso espanhol de 73 anos, que também faleceu. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Em contato com a olha de Pernambuco, o pastor Osvir Guimarães, amigo da família, relatou que a viagem foi organizada e planejada pelo próprio Daniel, que tinha o sonho de realizar esse momento de lazer em Madri. A família De Paula estava a caminho da cidade de Vera, a cerca de 387 km da capital espanhola, para a festividade de fim de ano.

“Eles resolveram passar o réveillon na cidade de Vera, no sudoeste da Espanha, e no caminho para a praia, próximo da cidade de Almería, ocorreu um acidente que foi fatal para a vida dele e tem sido completamente danoso”, disse.



Confira as vítimas confirmadas da família De Paula:

Daniel de Paula Caetano - 23 anos, estudante de administração na UFPE. Morreu no acidente;

Abraão Caetano - 57 anos, pai de Daniel. Conduzia o veículo, sofreu múltiplas fraturas e segue internado em Almería;

Rebekah de Paula - dentista, grávida de 5 meses, irmã de Daniel. Não se feriu nem sofreu complicações com a gravidez;

Célia de Paula Caetano - mãe de Daniel, teve fratura de vértebra e recebeu alta hospitalar;

Gabriela Bayo - namorada de Daniel, sofreu fratura no esterno e de vértebra. Também segue internada em Almería.



Devido aos múltiplos ferimentos dos parentes e da necessidade de permanecerem internados, a família decidiu que o sepultamento do jovem será realizado em Madrid. O irmão Gabriel, que também estava na viagem, mas que retornaria ao Brasil para a virada de ano, revelou que a data ea cerimônia ainda não foi definida, pois dependerá da melhora do pai.

Em contato direto com a família e sendo uma ponte de informação com a comunidade religiosa da qual a família fazia parte, Osvir revelou a situação e quais medidas serão tomadas.



“O pai não tem previsão de alta e também não tem possibilidade de fazer o transporte do Brasil de UTI aérea ainda nesse momento em função das fraturas. Ele vai passar por uma cirurgia grande na pelve, mas tem outras na cervical, na rótula e uma cirurgia no braço”, começou.

“A previsão é de mais de um mês para que ele pudesse ter a condição mínima de ir ao transporte. Assim fica muito difícil e pesaroso para a família estar lidando com o quadro hospitalizado e o corpo no Instituto Médico Legal. Então, eles tomaram a decisão, em família, de fazer o sepultamento lá e trazer as cinzas para cá, para o Brasil”, revelou o amigo e pastor.

Mobilizados em ajudar, parentes e amigos da Igreja Vem estão em campanha buscando arrecadar recursos financeiros para a família. O montante visa ajudar nos custos de saúde e sepultamento.

Família de Daniel De Paula busca arrecadar montante para ajudar com os custos de saúde

Estudante do curso de administração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Daniel também se destacava pelo amplo talento artístico e constantemente se apresentava com os grupos da igreja. Na publicação de pesar da instituição religiosa, muitos destacaram os dons e a personalidade do jovem.

“Daniel era um jovem de 23 anos, cursava administração na UFPE, foi estudante do Colégio Dourado e do Madre de Deus, aqui de Boa Viagem, e ele era um músico instrumentista, baterista, tecladista. Ele fazia parte da nossa comunidade fé desde pequeno”, relembrou o pastor Osvir Guimarães.



