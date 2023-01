Jovem que desarmou suspeito de ataque na Califórnia narra sua luta "instintiva"

A- A+

O jovem programador, a quem se atribui ter desarmado o suspeito de 72 anos de um ataque armado à queima-roupa durante as celebrações do Ano Novo Lunar asiático na Califórnia, conta como foi sua luta "instintiva" com o agressor.

O homem, identificado pelo jornal The New York Times como Brandon Tsay, de 26 anos, estava no estabelecimento Lai Lai Ballroom & Studio em Alhambra (oeste dos Estados Unidos), na noite de sábado. Estava acompanhava os dançarinos, quando viu o suspeito apontar uma arma.

"Meu coração gelou, sabia que ia morrer", declarou ao jornal. "Esse momento, ele foi instintivo. Algo aconteceu. Não sei o que me deu", afirmou.

Segundo seu relato, ele se lançou contra o homem e agarrou o cano da arma, começando uma luta pela vida.

Tsay, cujos avós fundaram a casa de festas onde estava, não sabia que o suspeito, identificado pela polícia como Huu Can Tran, havia matado dez pessoas e ferido outras 10 minutos antes, em outra casa semelhante nas proximidades de Monterey Park.

O jovem conta que nunca havia visto uma arma verdadeira na vida, mas que estava claro que o atirador não estava no local para roubar, mas para matar.

"Por sua linguagem corporal, sua expressão facial, seus olhos, estava procurando pessoas", disse Tsay ao Times.

Tsay e sua família disseram que as imagens de segurança mostram ambos lutando durante cerca de 90 segundos até ele retirar a arma do suspeito. Imediatamente, ele apontou-a para o atirador e gritou: "vá embora, saia daqui", afirmou.

Em seguida, o suspeito fugiu.

Horas mais tarde, estava morto, atirando contra si dentro de uma caminhonete branca em Torrance, vários quilômetros ao sul, na tarde de domingo, quando a polícia estava prestes a prendê-lo.

Cinco homens e cinco mulheres, todos de entre 50 e 60 anos, foram assassinados pelo homem armado em Monterey Park na noite de sábado.

O motivo do ataque ainda é desconhecido, segundo a polícia.

Os agentes acreditam que o atirador tinha a intenção de realizar um massacre similar em Alhambra e ressaltaram que aqueles que o desarmaram salvaram vidas.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, informou que duas pessoas desarmaram o suspeito em Alhambra, mas Tsay e sua família, que administram a casa de festas, afirmaram que o vídeo mostra que ele lutou com o assassino sozinho.

