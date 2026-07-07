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Vaquinha Virtual Jovem que perdeu a perna após ataque de tubarão faz novo apelo por doações Estudante pede ajuda para conseguir prótese e voltar a trabalhar, estudar e reconstruir a rotina

A estudante de Direito Marcela Vitória de Lima dos Santos, de 19 anos, voltou às redes sociais para pedir ajuda na campanha de arrecadação criada após o ataque de tubarão que sofreu no dia 1º de junho.

Em um vídeo publicado nesta semana, a jovem faz um apelo para que as pessoas contribuam com a vaquinha virtual destinada à compra de uma prótese e ao custeio de sua reabilitação.

Ainda internada, Marcela conta que aguarda uma nova cirurgia, mas afirma que tem evoluído bem no tratamento.

"Eu ainda estou aguardando a minha próxima cirurgia, então ainda estou no hospital. Mas, mesmo com altos e baixos, eu venho me recuperando muito bem. Os médicos me dizem isso, então está tudo bem comigo."

Em seguida, a estudante explica por que a prótese será fundamental para que possa retomar sua rotina.

"Eu preciso da minha prótese para poder voltar a fazer minhas atividades, como trabalhar, estudar, o que eu fazia antes, retomar minha vida normal. E eu peço a ajuda de vocês. Quem não puder doar, que compartilhe bastante, porque isso vai me ajudar muito."

Além da internação, os desafios continuam

Marcela teve a perna direita amputada após ser atacada por um tubarão-tigre no dia 1º de junho, na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ela foi socorrida e levada ao Hospital da Restauração, onde permanece internada em tratamento.

A vaquinha foi criada por amigos e pessoas próximas da família para ajudar nos custos da recuperação. Além da prótese, os recursos arrecadados serão destinados ao tratamento após a alta médica, incluindo medicamentos, sessões de fisioterapia, apoio psicológico, deslocamentos para consultas e adaptações necessárias para a nova rotina.

Segundo os organizadores da campanha, a iniciativa também busca ajudar a família nas despesas básicas durante esse período. A mãe de Marcela é a principal responsável pelos cuidados da avó da estudante, que é acamada, e a família enfrenta dificuldades financeiras desde o acidente.

Marcela também agradeceu o apoio recebido desde o acidente.

"Agradeço primeiramente a Deus, à minha faculdade, aos meus amigos, familiares e às pessoas que nem me conhecem, mas enviam mensagens positivas. Eu leio todas elas. Muito obrigada. Que Deus abençoe todos nós."

Como ajudar

Quem quiser contribuir com a campanha pode fazer uma doação para a chave Pix da vaquinha pelo e-mail [email protected].

Também é possível doar diretamente pela plataforma Vakinha.

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