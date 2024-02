Jovem que resgatou mãe e bebês de enxurrada sonhava em ser bombeiro: "Queria ajudar as pessoas"

A- A+

O auxiliar de logística Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, que resgatou uma mãe e seus dois bebês de um carro durante uma enchente na noite desta quarta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sonhava em ser bombeiro e salvar vidas. Marcos estava em um ônibus, na volta do trabalho, quando se deparou com a enchente. Em um dos carros que eram arrastados por uma das ruas do bairro Jardim Alvorada, estava a família. Ele saltou do coletivo e conseguiu retirá-las do veículo, momentos antes de o carro ser levado pela correnteza. Todo o resgate foi gravado por outros passageiros e durou cerca de cinco minutos.

"Era o sonho da minha mãe. Eu sempre dizia, quando era pequeno, que queria ser bombeiro e ajudar as pessoas. Pretendo estudar e seguir a carreira. Quero ajudar as pessoas" disse.

Estragos nas casas

As fortes chuvas que atingiram o município e provocaram o deslizamento de um barranco também afetaram a casa de Marcos Vinicius. Ele abriu uma vaquinha on-line para tentar ajudar a família. Até o momento, ele já arrecadou mais de R$ 17 mil.





"O armário da casa ficou aos pedaços. A geladeira recém-comprada e parcelada (que custou R$ 3 mil), ficou danificada com a água que entrou no motor. Meu pai vai ter que comprar tudo de novo. Não é a primeira vez que passamos por isso. Pelo contrário, já perdi as contas de quantas enchentes nossa família já enfrentou" lamentou.

A tia de Marcos, Janete Vasconcelos, que o criou após a morte da mãe dele em 2015, disse que o sobrinho chegou em casa por volta das 23h, encharcado e com a roupa suja de lama. Ela relata que chegou sorridente, contando que havia salvado duas crianças. O semblante dele logo mudou após ver a casa alagada.

"Fiquei sabendo do vídeo depois. Quando a água começou a entrar, esqueci de ver o telefone, só vi a casa. Ele chegou todo molhado e com lama no corpo. Estava orgulhoso porque ajudou a salvar duas crianças. Fiquei preocupada. Ele disse: "tia foi no impulso, só tinha eu para ajudar". Desde pequeno ele sonhava em ser bombeiro. Toda vez que o bairro alagava, ele ajudava os vizinhos. Tirando os móveis e escombros. Ele salvou três vidas. É isso que importa. O resto, a gente conquista de novo" afirmou a tia.

