Jovem que vivia deitada por causa de doença rara volta a andar após cirurgia pioneira

Após passar a maior parte da sua vida deitada, uma mulher de 34 anos pôde finalmente voltar a se sentar e até andar após uma cirurgia inédita. Melanie Hartshorn, de Northumberland, no Reino Unido, foi diagnosticada com a síndrome de Ehlers-Danlos. A doença também é conhecida como “síndrome do homem elástico” porque afeta o tecido conjuntivo, fazendo com que as articulações se desloquem, o que pode causar a ruptura de vasos sanguíneos. No caso dela, havia a possibilidade de acontecer uma ruptura caso ela ficasse de pé, pois o crânio estava separado dos ossos do pescoço.

Em outubro de 2022, a britânica voou até Barcelona para se submeter a uma operação “pioneira no mundo”, realizada pelo neurocirurgião e coluna vertebral Dr. Vicenç Gilete, que não está disponível no Reino Unido. Ela arrecadou mais de £ 80 mil, cerca de R$ 500 mil, apenas para o procedimento final, que ela disse ser sua “última chance de viver”. Devido a complicações na cirurgia, ela só pôde retornar para casa seis meses depois. Nas redes sociais, ela compartilha a evolução do tratamento. Há cerca de um mês, registrou seus primeiros passos após a cirurgia.





“Essa sou eu, a garota que ficou no colar cervical por 18 meses, que iria morrer e apenas um cirurgião no mundo teve a coragem e as habilidades para traçar um plano cirúrgico para tentar salvar sua vida”, escreveu na publicação.

“Fiquei cinco semanas na UTI. Saí do hospital e descobrimos que minha garganta estava aberta e minha coluna exposta, o que é muito perigoso”, disse ela à BBC após o procedimento. “A única maneira de contornar isso foi colocar uma sonda de alimentação, mas depois fiquei alérgica e tive que ficar internada por três semanas até o buraco sarar — não podíamos voltar para casa”, contou.





Durante os 12 meses após a cirurgia, Melanie teve que limitar seus movimentos e tomar injeções, também não disponíveis no Reino Unido, para promover o crescimento ósseo e ajudar na recuperação. Mesmo tendo angariado grande parte dos fundos para o seu tratamento na Espanha, ainda há hoje cerca de £14 mil, em torno de R$ 90 mil, pendentes que ela precisa reembolsar.

Quando terminar o tratamento e o processo de recuperação, a jovem planeja fazer um treinamento para se tornar professora primária. Melanie se formou em Biologia, em 2016, pela Universidade de Newcastle. Na época, conseguiu comparecer à cerimônia de graduação mesmo depois de passar anos deitada, por conta de cirurgias e dos riscos da sua condição.

Em entrevista ao Mirror, na ocasião, Melanie afirmou que “seu tempo estava se esgotando”, mas tinha o sonho de ser professora. “Eu estou morrendo, mas eu trabalhei tão duro para ter sucesso e quero seguir a minha paixão para me tornar uma professora”, disse. Na época, a cirurgia e o tratamento que poderiam ajudá-la a ficar de pé só estavam disponíveis nos Estados Unidos e custavam mais de R$ 800 mil.

“Este é um dia brilhante e significa muito para mim. Quero agradecer a todos que estão me apoiando. Como o meu estado de saúde piorou, eu precisei de várias operações que me impediram de me formar com os meus colegas. Eu tive que tirar um tempo e cursar meu último ano dois anos depois. Isso significa que eu tive que fazer minhas provas e tarefas de casa numa maca”, contou a jovem ao se tornar a primeira da família a ter um diploma de curso superior.

