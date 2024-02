Jovem reencontra mãe que resgatou de enxurrada ao lado das filhas, em Nova Iguaçu: 'Meu anjo'

A- A+

O auxiliar de logística Marcos Vinicius Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, postou, na manhã desta quinta-feira, seu reencontro com Berlandia Mendes. Ele foi o responsável pelo resgate da mãe e de suas duas filhas, Brenda e Beatriz, de um ano, na noite de ontem. A família estava presa em um carro, que era arrastado pela força da correnteza.

“Agradecemos a sua coragem. Você foi um enviado de Deus”, disse Berlandia em uma postagem nas redes sociais.

'Só queria salvar a vida deles'

“Não pensei em nada, só queria salvar a vida deles”. A frase é do auxiliar de logística Marcos Vinicius após retirar as três do veículo. Ele voltava do trabalho no ônibus da empresa e passava por Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, quando se deparou com as ruas estavam alagadas em razão do temporal.

Carros eram arrastados pelas água. Em um dos veículos, estava a família. Ele saltou do coletivo e conseguiu retirá-las do veículo, momentos antes de o carro ser levado pela correnteza. Todo o resgate foi gravado por outros passageiros e durou cerca de cinco minutos.

— O ônibus da empresa mudou a rota porque para onde íamos estava cheio de água. Seguiu pelo bairro da Alvorada e enguiçou. O carro dessa mulher estava na frente, sendo levado pela água. Vi a mulher gritando que estava com criança dentro do carro. A gente foi para porta e a ajudou — contou Marcos.

