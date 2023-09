Jovem russa ganha lápide gigante em formato de celular, com direito até a foto como protetor de tela

A- A+

Que seja feita sua última vontade. Rita Shameeva, de 25 anos, morreu em janeiro de 2016, de causa desconhecida, e foi enterrada no cemitério de Yuzhnoye, na cidade de Ufá, na Rússia. O site do jornal "The Mirror" desencavou (com o perdão do trocadilho) a história dela, que é para lá de surreal.

Na reportagem, pouco se descobriu sobre a falecida, a não ser que ela era amante de viagens e tinha amigos na Alemanha. E mais um detalhe: aparentemente era apaixonada por iPhones.

A prova disso está no túmulo de Rita, onde é possível avistar à distância uma lápide de quase 2 metros de altura no formato de um smartphone da Apple (com direito a logotipo e tudo) e com uma foto da jovem como protetor de tela.

A ideia da homenagem póstuma, segundo o Mirror, partiu do pai de Rita, Rais Shameev, que mandou confeccionar o memorial em basalto preto. Que Rita descanse em paz - e sem ligações de telemarketing.

