Tragédia Jovem russo de 23 anos é morto por tubarão no Egito; pai da vítima fala sobre incidente Em vídeo gravado durante o incidente com o animal, é possível ouvir o rapaz gritar "papai" antes de afundar e não retornar mais à superfície

Um jovem russo de 23 anos foi morto por um tubarão-tigre, enquanto nadava na praia de um resort egípcio de Hurghada, no Mar Vermelho.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Vladimir Popov emergindo e submergindo desesperadamente, enquanto o animal nadava ao seu redor.

Em um vídeo gravado durante o incidente, é possível ouvir o homem gritar "papai" antes de afundar e não retornar mais à superfície.

"Fomos à praia para relaxar", disse Yury Popov, pai do rapaz, ao canal de notícias Telegram 112. "Meu filho foi atacado por um tubarão. Tudo aconteceu em segundos", disse.

Por se tratar de uma praia próxima a um hotel, todos os presentes acreditavam se tratar de um local seguro para banho.

Uma equipe do Ministério do Meio Ambiente do Egito e outros funcionários do resort conseguiram capturar o animal.

O local foi marcado como impróprio para natação, mergulho e outros esportes aquáticos, inclusive em praias próximas ao local do ataque.

Segundo um mergulhador que chegou ao local após o incidente, algumas pessoas tentaram correr para ajudar a vítima, mas ninguém conseguiu chegar a tempo de ajudar o jovem.

"Que tipo de ajuda você pode dar? Este moedor de carne aconteceu em 20 segundos. Ele acabou de ser arrastado para baixo d'água", disse Popov.

O homem tinha comprado um apartamento para viver com o filho no Egito há apenas alguns meses. Ele deve cremar o corpo do filho e levar as cinzas de volta à Rússia.

De acordo com o site Insider, o Ministério do Meio Ambiente do Egito disse que o tubarão exibia "comportamento anormal" e seria estudado para determinar se o animal poderia estar ligado a outros incidentes.

