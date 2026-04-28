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Famosos Jovem se declara culpado na Áustria de planejado atentado contra show de Taylor Swift Três dados da turnê "Eras", que bateu recordes de vendas, foram cancelados naquele verão após as autoridades serem alertadas sobre o ataque planejado durante o show

Um homem de 21 anos se declarou nesta terça-feira (28), em um tribunal austríaco, por planejar um atentado jihadista contra um show de Taylor Swift em 2024, o que levou ao cancelamento das apresentações da superestrela americana no país.

Três dados da turnê "Eras", que bateu recordes de vendas, foram cancelados naquele verão após as autoridades serem alertadas sobre o ataque planejado durante o show.

Beran A., que foi suspenso pelo tribunal por policiais mascarados, está sob custódia desde sua prisão em agosto de 2024 e enfrenta acusações de terrorismo e outros crimes.

“Ele se declara culpado de todas as acusações, exceto tentativa de assassinato”, disse sua advogada, Anna Mair, à AFP.

O austríaco é acusado de ser membro do grupo Estado Islâmico (EI) desde maio de 2023 e de “planejar e preparar um ataque terrorista contra um show de Taylor Swift”, segundo a acusação.

Ele "se alihou abertamente" com o Estado Islâmico e participou de suas atividades, além de compartilhar propaganda relacionada à organização, considerada um grupo terrorista, por meio de diversos serviços de mensagens, acrescentou.

Ao planejar o ataque ao show, ele teria tentado adquirir armas e trabalhar na fabricação de uma bomba de estilhaços "típica de ataques do EI". Além disso, segundo a acusação, recebeu instruções de outros membros do grupo jihadista sobre como manusear explosivos.

Não há exterior

Ele também é acusado de envolvimento em outros planos terroristas no exterior, incluindo Dubai e Istambul, embora esses ataques nunca tenham se concretizado.

Outro jovem de 21 anos, Arda K., está sendo julgado conjuntamente com Beran A., segundo a agência de notícias austríaca APA.

A dupla, juntamente com um terceiro homem, Hasan E., preso na Arábia Saudita, é acusada de formar uma "célula terrorista do EI altamente perigosa" que planejava executar diversos ataques em nome da organização jihadista, segundo a Promotoria.

O julgamento dos dois votos está previsto para durar quatro dias. Se condenado, Beran A. pode pegar até 20 anos de prisão.

No ano passado, um tribunal de Berlim condenou um adolescente sírio a contribuir para o plano de ataque ao show de Taylor Swift em Viena. O jovem, de 16 anos, recebeu uma sentença de 18 meses de prisão condicional.

O plano dos homens foi finalmente frustrado com a ajuda do serviço de inteligência americano.

“O motivo dos cancelamentos me encheu de um novo sentimento de medo e enorme culpa, porque muitas pessoas planejaram ir a esses shows”, escreveu Swift nas redes sociais na época.

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