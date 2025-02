Jovem sofre queimaduras na pele toda vez que ri ou chora; entenda a condição

A- A+

A inglesa Beth Tsangarides, de 21 anos, é tão "alérgica a si mesma" que rir, sair de casa ou chorar pode fazê-la parecer "uma vítima de ataque com ácido". Nas redes sociais, a jovem compartilha sua condição.

Ela sofre com essa doença misteriosa desde os 15 anos e conta que sua pele e corpo reagem a "tudo" que ela faz, inflamando-se quando ela ri ou chora “demais” e até mesmo entrando em anafilaxia - uma reação alérgica extrema que pode levar à morte - por causa de alimentos, ervas e temperos.

Há seis anos, Beth faz tratamento para alergias com corticoides e pomadas. Mas sua condição não melhora.

No início do mês, por exemplo, ela foi internada com feridas no rosto causadas por uma alergia à própria risada. Ao longo desses anos, sua mobilidade e alimentação estão cada vez mais restritas.

Três anos após o primeiro episódio, Beth foi diagnosticada com síndrome de taquicardia postural (PoTS) e agora está sendo submetida a testes para obter um diagnóstico oficial da causa de seus problemas de pele.



A PoTS é uma condição rara na qual muito pouco sangue retorna ao coração quando a pessoa se levanta. A maioria dos casos é diagnosticada em mulheres entre 15 e 50 anos de idade.

Os episódios geralmente são desencadeados por gravidez, cirurgia ou trauma. Não existe um tratamento único para a doença. No dia a dia, Beth também sofre de problemas de mobilidade, desmaios e convulsões que a impossibilitam de trabalhar.

Os sintomas da condição incluem visão turva, ansiedade, dor de cabeça, palpitações cardíacas, sintomas gastrointestinais, falta de ar, tonturas, perda de consciência, má concentração e dor nas extremidades.

