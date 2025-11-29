A- A+

rio de janeiro Jovem suspeita de tentar matar mãe com chumbinho é presa no Rio de Janeiro De acordo com as investigações, a filha agiu junto com o pai; a intenção era ficar com o dinheiro de um seguro de vida contratado pela vítima

Uma jovem de 19 anos foi presa em São Gonçalo na tarde desta sexta-feira suspeita de tentar matar a própria mãe com veneno de rato, conhecido como chumbinho. De acordo com as investigações, Rebeca Tavares Almeida agiu junto com o pai, Marcos Almeida da Silva, que está foragido.

A Polícia Civil aponta que a motivação do crime é financeira. A intenção dos autores seria ficar com um seguro de vida contratado pela mulher, cujos beneficiários eram os dois filhos: a envolvida no crime e um outro de 15 anos, que, por ser autista, teria sua parte administrada pelo pai.

O mandado de prisão preventiva contra Rebeca foi cumprido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. De acordo com a delegada titular da unidade, Ana Carla Rodrigues Moura Nepomuceno, o crime ocorreu em duas etapas.

A primeira tentativa de homicídio que a vítima sofreu foi no dia 12 de outubro, quando pai e filha colocaram chumbinho num cachorro quente e ofereceram o alimento à vítima. Ao ingeri-lo, a mulher passou mal e foi levada para o Hospital Memorial São Lucas, em São Gonçalo, onde foi atendida e liberada.

Uma semana depois, no dia 19, o companheiro da vítima voltou a tentar matá-la, colocando o veneno dentro da cápsula de um medicamento usado pela mulher, o que a fez passar mal novamente. Ela recebeu o primeiro atendimento no Hospital Alberto Torres e, em seguida, foi transferida para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí.

— A filha da vítima não só participou do preparo, planejamento, como também executou tarefas essenciais para a prática do crime. Transações bancárias foram realizadas pelo investigado (pai), que, em seguida, fez transferências para essa filha da vítima. Há também mensagens no telefone celular entre os envolvidos, o que só confirma que eles agiram em comunhão para tentar tirar a vida dessa mulher — diz a delegada.

As investigações descobriram ainda que Rebeca fez pesquisas na internet relacionadas a veneno de rato.

— Constam nos autos diversas pesquisas realizadas pela filha da vítima sobre como adquirir esse veneno, formas de administração e uso e como realizar testes prévios. Foi constatado ainda que pai e filha testaram o veneno em galinhas de um quintal vizinho, que morreram. Assim, atestaram a eficiência e letalidade do meio escolhido para tentar matar a vítima — revela Ana Carla Rodrigues.

Filha acusou o pai

Em depoimentos prestados na delegacia enquanto a mãe estava hospitalizada, Rebeca chegou a dizer que a vítima estaria internada por ter sido envenenada pelo pai, que teria colocado chumbinho dentro de uma capsula de remédio. Ela declarou ainda que o fato foi relatado a ela pelo próprio pai.

Após a denúncia, a polícia iniciou as investigações, ouvindo testemunha, juntando laudos médicos e realizando outros procedimentos. Durante as apurações, informa a polícia, conseguiu-se provar a participação de Rebeca. Além de pesquisas sobre venenos, foram encontradas no celular da filha pesquisas sobre a possível perda de direitos à herança de herdeiros que tivessem contribuído para a morte de pai ou mãe.

A delegacia ainda tenta localizar o pai.

— Esse caso, mais do que um acontecimento policial, é um alerta para toda a população, porque a violência contra a mulher não escolhe forma, ela pode vir de dentro da sua casa, das pessoas que você menos imagina. Então, as mulheres têm que ficar alertas, tem que ficar atentas a qualquer mudança de comportamento e procurar a delegacia para denunciar — orienta a delegada.

