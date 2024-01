A- A+

recife Jovem tenta salvar namorada e se afoga na praia de Boa Viagem, nesta segunda-feira (8) Caso aconteceu entre os postos 7 e 8, na altura do Edifício Minuano

Um jovem foi vítima de afogamento na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no inicío da tarde desta segunda-feira (8). O caso aconteceu entre os postos 7 e 8, na altura do Edifício Minuano.

Segundo informações colhidas no local, a vítima teria entrado na água para salvar a namorada, que estaria se afogando.

A mulher teria conseguido sair do mar, mas o jovem, de idade não informada, teria engolido muita água e se afogado.

Ele foi retirado do mar por frequentadores da praia e atendido por equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros, que tentam reanimá-lo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado por volta das 12h45 e enviou uma ambulância ao local.

