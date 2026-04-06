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CASO ALANA Jovem vítima de tentativa de feminicídio fala pela primeira vez: "Brutal o que aconteceu" Alana Anísio Rosa, de 20 anos, afirmou que casos como o seu não podem ficar impunes

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, falou pela primeira vez sobre a tentativa de feminicídio que sofreu no dia 6 de fevereiro deste ano, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ela teve a casa invadida e levou cerca de 15 facadas — algumas delas no rosto. A jovem sobreviveu porque sua mãe, Jaderluce Anísio de Oliveira, chegou ao imóvel. O suspeito do crime, Luiz Felipe Sampaio, fugiu mas foi preso em seguida.

No vídeo compartilhado no perfil da mãe, Alana afirma que o que aconteceu com ela "não pode, não deve ser esquecido"

"Apesar de ter sobrevivido, como não acontece com muitas outras vítimas, continua sendo brutal o que aconteceu. Nós, mulheres, não estamos seguras na rua, no trabalho, na academia e nem na nossa própria casa, no lugar onde a gente se sente mais segura, onde a gente deveria estar segura".

A jovem disse ser muito reservada, mas colocou a abrir mão da privacidade é necessário na busca por justiça. A primeira audiência do caso será no próximo dia 15, às 14h, no Fórum do Colubandê, em São Gonçalo. Ela convocou as pessoas a participarem de um ato no local.

"Isso não pode ficar impune. O agressor precisa, sim, receber a pena mais dura possível. As leis precisam ser mais duras, mais rígidas. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que nosso não não seja aceito. É preciso, sim, que o agressor passe a maior quantidade de anos possível na cadeia. A sociedade não pode tolerar que mulheres sejam caladas e que o nosso não não seja aceito".

Alana agradeceu também pelas orações durante o tempo em que ficou internada. Ela ficou quase um mês internada no Hospital e Clínica de São Gonçalo.

Pedido de namoro recusado

Alana havia acabado de chegar em casa, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, quando Luiz Felipe Sampaio invadiu o imóvel e a atacou. Após a chegada de Jaderluce ao imóvel, ele fugiu e foi capturado por policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) e levado para a 73ª DP (Neves), onde foi autuado por tentativa de feminicídio e permanece preso.

De acordo com Jaderluce, a filha, além do rosto, sofreu cortes também no pescoço, nos ombros e nos braços. Ela também teve lesões nas mãos. Segundo a mãe, Alana e Sampaio nunca se relacionaram. — o suspeito, que também mora no Galo Branco, começou a seguir a jovem no Instagram, depois a viu numa academia no bairro e afirmou ter se apaixonado.

Jaderluce contou que ele mandava buquês de flores e chocolates para a casa da jovem com bilhetes nos quais escrevia frases como "seu admirador secreto" e "a menina mais bonita de São Gonçalo". A mãe disse que o último buquê foi enviado em dezembro do ano passado. Na ocasião, Sampaio se identificou e pediu Alana em namoro. A jovem recusou afirmando estar focada nos estudos.

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