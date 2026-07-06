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Inclusão Jovens autistas assumem vendas em estande da Fenearte em projeto de inclusão profissional Instituto Dimitri Andrade leva adolescentes e adultos neurodivergentes à feira em iniciativa de emprego apoiado e geração de renda

Adolescentes e jovens com autismo participarão da 26ª Fenearte como vendedores no estande do Instituto Dimitri Andrade. A iniciativa acontece entre os dias 8 e 19 de julho e busca promover inclusão, autonomia e geração de renda por meio da metodologia de emprego apoiado.

Pelo terceiro ano consecutivo, participantes atendidos pelo instituto atuarão no estande nº 569, na área das Redes Sociais, próximo à praça de alimentação. Durante a feira, eles serão responsáveis pelo atendimento ao público, organização dos produtos e vendas, acompanhados por uma equipe de suporte.

A psicóloga Frínea Andrade, fundadora e diretora do Instituto Dimitri Andrade, afirma que a proposta é oferecer uma experiência real de trabalho. “Voltaremos à Fenearte com uma ação que permite aos participantes vivenciar, na prática, atividades ligadas ao atendimento e às vendas, sempre com acompanhamento e suporte durante todo o processo. A experiência contribui para o desenvolvimento de habilidades profissionais, fortalece a autonomia e amplia as possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, afirma.

No espaço, serão vendidos abajures bordados com temática do autismo, produzidos pela artesã Jussara Albuquerque, da Faz Cúpulas, além de bolsas e acessórios da marca Edit Acessórios.

Segundo Frínea, a participação dos parceiros é essencial para manter o projeto. “A parceria de expositores permite que o projeto aconteça e contribui diretamente para a geração de renda associada ao emprego apoiado. É uma construção coletiva em favor da inclusão”, destaca.

A metodologia de emprego apoiado prevê acompanhamento individualizado para facilitar a inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes no mercado de trabalho. De acordo com dados da Autism Speaks, cerca de 85% dos adultos autistas estão fora do mercado de trabalho.

Os participantes passam por preparação antes da feira, dentro das atividades do instituto, e a experiência integra um processo voltado ao desenvolvimento de habilidades profissionais, sociais e de autonomia. Além da Fenearte, a instituição mantém parcerias com empresas para ampliar a inserção de adolescentes e adultos autistas no mercado de trabalho.

Para Frínea Andrade, os benefícios vão além da renda. “O trabalho produz impactos que vão muito além da renda. Ele favorece a socialização, fortalece a autoestima, amplia a autonomia e contribui para a qualidade de vida. Por isso, buscamos levar as terapias para além dos consultórios e criar oportunidades reais de participação social. Na Fenearte, nossos adolescentes e adultos autistas assumem o protagonismo da experiência e mostram, na prática, o potencial que possuem”, ressalta.

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