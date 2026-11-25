A- A+

ESTUDO Jovens britânicos fazem menos sexo e praticam mais 'sexting', mostra pesquisa Pesquisa, realizada entre 2022 e 2024, analisa pela primeira vez os comportamentos sexuais na internet

Os jovens britânicos fazem menos sexo que no passado, mas muitos deles enviam ou recebem imagens de conteúdo sexual e consomem pornografia, segundo uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet.

A Pesquisa Nacional sobre Comportamentos Sexuais dos Britânicos (Natsal), que está em sua quarta edição e é realizada periodicamente desde 1990, se baseia nas respostas de 6.719 pessoas entre 16 e 59 anos.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, um em cada três diz nunca ter tido relações sexuais, frente a um em cada cinco em 2010, segundo o estudo, que destaca que esta tendência também foi observada em outros países industrializados.

Em termos gerais, a frequência das relações sexuais diminuiu entre os menores de 45 anos.

Atualmente, eles têm, em média, dois encontros sexuais mensais frente a quatro por mês em 1990.

A pesquisa, realizada entre 2022 e 2024, analisa pela primeira vez os comportamentos sexuais na internet.

Quase metade dos jovens entre 16 e 24 anos diz ter enviado ou recebido imagens de conteúdo sexual por meio de seus telefones celulares nos últimos 12 meses (47% das mulheres jovens e 43% dos homens, uma prática menos habitual entre os grupos com idade maior).

O consumo de pornografia está amplamente difundido entre os menores de 35 anos, afetando aproximadamente uma em cada duas mulheres jovens e quase nove em cada dez homens.

No conjunto dos grupos etários, 37% das mulheres e 81% dos homens disseram ter visto pornografia nos últimos doze meses.

Segundo esta investigação, as razões para a diminuição da atividade sexual entre os jovens "ainda não são muito bem compreendidas".

"Estas mudanças coincidem com outras transformações importantes entre os jovens, em particular o aumento dos problemas mentais, a diminuição do consumo de álcool e estilos de vida cada vez mais orientados ao ambiente digital", destacam os autores.

Eles consideram, ainda, que "a pandemia de covid pode ter acentuado estas tendências e influído diretamente nos comportamentos sexuais, ao reduzir as oportunidades de manter relações sexuais presenciais e aumentar as atividades sexuais online".

Veja também