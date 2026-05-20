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PESQUISA Jovens conservadores e evangélicos têm maior interesse por carreiras militares no Brasil, diz estudo Estudo feito em parceria com pesquisadores da UFPE aponta que interesse de jovens brasileiros por atuar nas Forças Armadas e Polícia Militar cresceu de forma significativa entre 2021 e 2025

Jovens com visões mais conservadoras e evangélicos têm maior inclinação para atuar nas Forças Armadas e na Polícia Militar no Brasil. O dado foi levantado em um estudo desenvolvido por uma instituição inglesa, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Intitulado “Becoming or getting by” (“Tornar-se ou sobreviver”, em tradução livre do inglês), a pesquisa foi conduzida pelo King’s College London em conjunto com a Sciences Po.

O levantamento teve participação do professor Dalson Britto Figueiredo Filho, da UFPE, e foi liderada pela pesquisadora Andreza Aruska de Souza Santos. Entre os autores também estão Valéria Cristina de Oliveira, Antônio Henrique Pires dos Santos, Matheus Filipe da Costa Mendes e Gabriel Feltran, das demais instituições envolvidas.

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O estudo aponta que o interesse de jovens brasileiros por atuar nas Forças Armadas e na Polícia Militar cresceu de forma significativa entre os anos de 2021 e 2025. O principal objetivo é a busca por estabilidade financeira na carreira, principalmente após os impactos econômicos da pandemia de Covid-19.

O levantamento considera também que o avanço de pautas conservadoras entre parte da juventude foi outro fator para esse crescimento.

Os autores atrelam essa realidade à "militarização progressiva da burocracia brasileira durante a administração de [Jair] Bolsonaro (2018-2022)", quando as Forças Armadas ganharam forte visibilidade pública.

A partir disso, os pesquisadores observaram uma associação entre jovens evangélicos e o interesse pela Polícia Militar e pelas Forças Armadas, inclusive por conta do crescimento de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, evangélicos demonstraram maior tendência a considerar a carreira policial militar dentre qualquer grupo religioso ou até as pessoas que não têm religião.

"Sob a administração de Bolsonaro, o militarismo não era só muito visível no discurso público, mas comumente associado como uma garantia de estabilidade, soberania nacional e valores morais que podem ter importância entre comunidades evangélicas", explicam os autores em trecho do artigo.

Estudo aponta que crescimento do interesse de jovens pela carreira militar está relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. - Foto: Marcos Corrêa/PR

Como a pesquisa foi feita

Realizada em novembro de 2025, a pesquisa ouviu 2.032 jovens entre 18 e 26 anos por meio de painel eletrônico, com participantes de todas as regiões do país. Nenhum dos entrevistados possui vínculo com as Forças Armadas ou com as polícias militares.

Esta também é a segunda edição do estudo, conduzido pela primeira vez em 2021, com uma metodologia semelhante. Foi por meio da análise entre as duas pesquisas que foi possível constatar esse crescimento do interesse de jovens pela carreira militar - e como isso pode impactar o país.

Desigualdade social tem forte impacto

A pesquisa também considera o forte contexto de desigualdade social no país para o crescimento do interesse por carreiras mais estáveis como no militarismo.

As regiões Nordeste e Norte aparecem como as mais marcadas por vulnerabilidades do tipo. Segundo os pesquisadores, fatores como menor renda, dificuldades de inserção profissional e desigualdades históricas explicam em parte essa realidade.

Pesquisa aponta a carreira militar como opção mais estável para jovens no país, sobretudo no Norte e Nordeste. - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Dados relevantes

Dentre tantos dados trazidos pelo estudo, um dos mais relevantes é o da proporção de interesse desses jovens pela carreira militar.

Quando perguntados e considerariam entrar no Exército, Marinha ou Aeronáutica, a resposta "definitivamente sim" saltou de 19,9% para 30,7% de uma pesquisa para outra.

Além disso, ao se somarem as respostas “definitivamente sim” e “provavelmente sim”, o interesse geral passou de 43,8% para 55,6%, superando pela primeira vez a marca da maioria dos entrevistados.

Já quando questionados sobre a Polícia Militar como opção profissional, a parcela de jovens que respondeu “definitivamente sim” saltou de 11,9% em 2021 para 25,6% em 2025.

Homens (51,6 %) também se interessaram mais pela carreira militar em 2021 do que em 2025, quando o percentual foi de 51,1%. O mesmo vale para as mulheres, que saíram de 49,1% para 51%.

Ao fazer um recorte racial, outro fenômeno é observado: em 2021, o desinteresse era predominante, tanto para Forças Armadas, quanto para a Polícia Militar.

Em 2025, no entanto houve um aumento expressivo para a carreira policial independente de raça/cor dos participantes. Agora, quase metade têm a intenção em atuar na segurança pública de seus estados - 49,8% entre os pretos e 48% entre os pardos, por exemplo.

Já no que diz respeito aos grupos religiosos, os jovens evangélicos apresentaram os maiores níveis proporcionais de interesse em 2025: 61,5% demonstraram disposição para seguir carreira nas Forças Armadas e 49,3% na Polícia Militar.

Ampliação de oferta de empregos pode ser solução

No artigo, os autores defendem que uma das alternativas do país para essa realidade é ampliar a oferta de empregos estáveis e oportunidades para jovens, especialmente nas regiões mais vulneráveis, como o Nordeste e Norte.

Ainda assim, os autores destacam que existe evidência dos Estados Unidos que o serviço militar está associado à "redução das taxas de delinquência, comportamento agressivo, e uso de drogas ao longo do tempo".

Com isso, é importante destacar que o objetivo da pesquisa não está em problematizar carreiras militares, mas sim entender e viabilizar soluções para que a entrada nas Forças Armadas ou na Polícia Militar seja uma das únicas alternativas de mobilidade social disponíveis.

"Individualmente carreiras militares poderiam constituir uma escolha de carreira positiva, particulamente quando outras opções não estão disponíveis. Ainda assim, socialmente, e no contexto do Brasil, é importante considerar as implicações políticas quando isso se torna o caminho central de carreira no passado recente de uma ditadura militar no país", finalizaram os autores.

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