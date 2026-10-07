Jovens do Recife podem se inscrever em cursos gratuitos de tecnologia e empreendedorismo
Instituto MeMaker abre novas turmas em espaços públicos da cidade e oferece formação gratuita para jovens a partir de outubro
Jovens do Recife que buscam novas possibilidades de formação e desenvolvimento profissional já podem se inscrever gratuitamente nas novas turmas do Instituto MeMaker [confira links no fim do texto].
Em outubro, a iniciativa abre novas oportunidades de aprendizado na Biblioteca Comunitária Tabaiares, na Ilha do Retiro, e no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, com atividades que integram tecnologia, criatividade, empreendedorismo, arteterapia e inglês.
Com formações gratuitas, uma das novas turmas será realizada na Biblioteca Comunitária Tabaiares, com início das aulas neste sábado (10). As inscrições para essa turma estão abertas até esta quinta-feira (8).
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No Compaz Ariano Suassuna, as atividades começam em 26 de outubro e seguem até 27 de novembro, com encontros às segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h. As inscrições para a turma podem ser realizadas até quinta-feira (22).
A proposta do MeMaker é trabalhar competências que podem fazer diferença na trajetória dos jovens, como criatividade, comunicação, interpretação, autonomia, trabalho em equipe e capacidade de transformar ideias em projetos.
“Nosso objetivo é criar oportunidades para que esses jovens possam descobrir novas habilidades, desenvolver seus talentos e enxergar outras possibilidades para o futuro. Quando levamos essas formações para espaços públicos, conseguimos estar ainda mais próximos das comunidades”, afirma Mônica Bouqvar, fundadora do Instituto MeMaker.
Serviço - Instituto MeMaker – novas turmas gratuitas para jovens
Biblioteca Tabaiares
Gratuito – curso de 30h (4 encontros de 7h30min cada, com intervalo, almoço e lanche inclusos)
Formato: Presencial
Local: Biblioteca Tabaiares (R. Campos Tabaiares, 92 - Ilha do Retiro, Recife - PE, 50750-250)
Dias e horários: 4 (quatro) Sábados das 8 às 17h (4 encontros)
Público: Jovens de 16 a 20 anos
Início das aulas: 10 de outubro
Inscrições gratuitas e abertas até 8 de outubro
Compaz Ariano Suassuna
Gratuito – curso de 30h (10 encontros de 3h cada, com lanche incluso)
Formato: Presencial
Local: Compaz Ariano Suassuna (Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro, Recife - PE, 52171-011)
Dias e horários: De 26/10 a 26/11 das 18 às 21h
Público: Jovens de 16 a 20 anos
Início das aulas: 26 de outubro
Inscrições gratuitas e abertas até 22 de outubro