A- A+

EDUCAÇÃO Jovens do Sertão e Agreste vão disputar etapa nacional do Jovens Líderes do Agro Matheus Andrade, de Arcoverde, e Ariane Lima, de Sanharó, foram selecionados por projetos sobre uso sustentável da água e educação no campo

Dois jovens pernambucanos vão representar o Estado na etapa nacional do CNA Jovem – Jovens Líderes do Agro, programa de desenvolvimento de lideranças promovido pelo Sistema CNA/Senar.

Após se destacarem na fase estadual do CNA Jovem Pernambuco, promovido pelo Senar-PE, Matheus Andrade, de Arcoverde, e Ariane Lima, de Sanharó, foram escolhidos para integrar o grupo de participantes que disputará a etapa nacional da 6ª edição do programa.

Formado em Zootecnia pela UFRPE-UAST, mestre e doutorando na mesma área pela UFRPE, Matheus Andrade apresentou o projeto Rede FluiSertão, que propõe o uso sustentável da água no Sertão pernambucano.

A iniciativa articula uma rede colaborativa que conecta água, produção e mercado, fortalecendo a ovinocaprinocultura e contribuindo para a geração de renda e segurança hídrica na região.

Já Ariane Lima, extensionista rural, técnica em Agropecuária e egressa do IFPE – Campus Belo Jardim, desenvolveu o projeto Caminhos de Aprender – Programa Itinerante de Educação do Campo.

A proposta busca mobilizar jovens do semiárido em espaços de construção coletiva, promovendo educação, diálogo e protagonismo juvenil para transformar a realidade hídrica das comunidades rurais.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também