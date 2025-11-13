A- A+

SAÚDE Jovens em tratamento contra o câncer celebram a vida em baile de debutantes A ação é uma forma de renovar a vontade de viver e comemorar a vida em sua plenitude

Alegria, superação e amor à vida: é com esse propósito que o projeto Realizando Sonhos promove a 9ª edição do emocionante Baile de Debutantes para pacientes em tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Hospital Oswaldo Cruz (HUOC) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando igueira (Imip). O evento acontece no próximo domingo (16), na Usina Dois Irmãos, e promete reunir cerca de 300 pessoas, entre familiares, profissionais de saúde, voluntários e parceiros.

A iniciativa é formada por voluntárias do Hospital de Câncer de Pernambuco, a Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer, e as empresas de assessoria e cerimonial: Alliance, Criativas, Flávia Cabral, Marcela Sotero e Jane Monteiro.

"Ao longo destes nove anos, muitas histórias de superação aconteceram. Alguns voltaram a estudar, outros se casaram, tiveram filhos, conquistaram empregos e aprenderam a conviver com a doença. Enfim, alguns partiram, mas nunca desistiram de viver. Cada jovem que já passou por esse projeto deixou uma marca de coragem e esperança. Com essa festa, buscamos proporcionar experiências boas e criar memórias afetivas que fiquem guardadas para sempre, momentos de alegria capazes de fortalecer o espírito e renovar a vontade de lutar. Mais do que uma comemoração, o baile é um gesto de amor e acolhimento, que mostra a importância de viver cada instante com gratidão e esperança", descreve Maria da Paz, presidente da Rede Feminina.

Nesta edição, 19 adolescentes — 15 meninas e 4 meninos, com idades entre 13 e 19 anos — terão a oportunidade de viver uma noite inesquecível. Dezesseis deles são pacientes do HCP, dois do IMIP e um do HUOC. Todos se encontram em tratamento oncológico e unidos por uma celebração que simboliza esperança.

Antes do grande momento, os jovens terão um dia especial de preparação no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, onde poderão descansar e se arrumar para o baile. Os seus familiares também serão contemplados com um dia de beleza, promovido pela Rede Feminina, com direito a roupas de festa, penteado e maquiagem, realizados na Casa de Mirella — uma residência de apoio que acolhe pacientes vindos do interior administrada pelos voluntários da instituição.

O baile é o resultado da união, dedicação e solidariedade de diversos parceiros, que se unem para transformar sonhos em realidade. Entre os apoiadores estão: Sonhos dos Pés (que doou todos os sapatos dos debutantes); Adriana Crepes (responsável pelo serviço de crepe); Aurora Alimentos (forneceu toda a proteína para o buffet); o decorador Paulinho Melo e empresas como Brennand Energia e o Lions Club, que contribuíram com doações para a estrutura, produção e decoração.

A animação da noite fica por conta de Rafa Cout, Clara Sobral e DJ Caverna, fazendo mais do que uma festa, pois o Baile de Debutantes do Realizando Sonhos é uma celebração solidária, uma forma de mostrar que, mesmo em meio aos desafios do tratamento, é possível celebrar a vida em toda a sua plenitude.

Veja também