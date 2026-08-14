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Especial O que jovens socioeducandos da Funase pensam sobre justiça, desigualdade, liberdade e futuro? Seis adolescentes que cumprem medida de internação no sistema refletem sobre a própria história e revelam sonhos para os próximos anos de suas vidas

No fim da manhã, logo após as aulas do colégio e o almoço, oito jovens, de diferentes unidades da Funase, na Região Metropolitana do Recife, são colocados em um transporte que os leva até o bairro de Afogados, Zona Norte da capital. A segunda-feira corriqueira que assistem através da janela do veículo é o máximo de liberdade que podem alcançar. São meses de internação, mas alguns poucos sonhos.

No Parque Profissionalizante, um dos eixos da Funase, Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco, onde desembarcam, podem frequentar um curso técnico com o intuito de garantir um certificado, diminuir o tempo de internação ou simplesmente aproveitar a chance de sair do alojamento.

Entre um intervalo ou outro da aula, alguns aceitaram conversar com a reportagem sobre justiça, desigualdade, liberdade, família e futuro. Seus nomes foram alterados.

Sofia e Ana são socioeducandas há três e dois meses, respectivamente. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Seis histórias

Sofia e Ana entraram na sala tímidas. As duas meninas de 17 anos cumprem três e dois meses de medida de internação, respectivamente. Sofia usa uma camisa azul de manga curta e tem tranças nos cabelos, enquanto Ana veste uma camisa do Santa Cruz, tem um piercing no nariz e fala pouco. Quando pensam no mundo fora da Funase, elas têm a mesma resposta: “minha família”.

A outra dupla é formada por Jorge, de 18 anos, e Alan, de 17. Jorge usa uma camisa vermelha e nunca conversa olhando nos olhos. Alan usa uma camisa azul e branca e não descruzou os braços durante toda a entrevista. “Tem que ser”, quando perguntado se é desconfiado assim sempre. “A primeira coisa que vem na mente da gente é que a gente quer sair lá da internação”, diz Jorge. Alan concorda.

Pedro e Lucas são os últimos a conversar com a reportagem. Pedro tem 17 e Lucas tem 16. O primeiro tem feição mais jovem que os demais, o que destoa com o braço direito coberto de tatuagens. Na camisa, uma estampa que diz: “Pai, não sei quais os seus planos, mas que seja feita a sua vontade”. Lucas é o único dos homens que sorri durante a entrevista. Ele usa uma camisa do Flamengo e teve o cabelo cortado recentemente. Os dois vão ser pais.

Os cursos introdutórios abrem portas para o mundo de fora da fundação. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“Mundão”

“A criminalidade. Porque, à bem dizer, é um desastre. Porque não tem fim”, responde Sofia quando perguntada sobre o maior problema do mundo. A resposta revela uma percepção atravessada pela própria experiência: para os adolescentes, falar sobre o mundo também é falar sobre aquilo que conhecem de perto.

Jorge e Alan não respondem diretamente à pergunta. Durante a viagem até o Parque Profissionalizante, no entanto, deixam escapar aquilo que ocupa seus pensamentos quando imaginam a vida fora dali.

“Queria só me jogar nesse mundão agora. Na comunidade da gente, vendo o ‘mundão’ assim e sabendo que depois a pessoa vai voltar pra ‘tranca’. Aí fica naquela: ‘Poxa, uma hora dessa era pra eu tá com meu pessoal no ‘mundão’, mas olha onde eu tô? Indo pra Funase de novo’”, conta.

Para Ana, a resposta vem de outro lugar. Ela pensa nos três gatos que deixou na casa da tia e na violência contra quem não pode se defender: “os outros fazerem maldade pros animais e pras crianças”.

Pedro responde “a cadeia” e completa: “A cadeia de menor tá ruim. Imagina a cadeia de maior? É veneno”.

Se Sofia identifica a criminalidade como um dos grandes problemas do mundo, Pedro olha para uma das respostas construídas pela sociedade para lidar com ela — a prisão. Entre o crime e a cadeia, estão os próprios adolescentes.

Alan e Jorge não tem expectativa de sair do sistema nos próximos meses. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“Me revoltei mesmo”

Todos os jovens que participaram da entrevista são moradores de bairros periféricos do Recife e Região. O endereço do socioeducando é mais que uma coincidência óbvia, mas uma regra entre os 460 adolescentes que cumprem medidas de internação ou internação provisória na Funase, segundo contagem desta sexta-feira (14), divulgada diariamente pela fundação. Essa é uma realidade que eles reconhecem e sabem do nome.

“Desigualdade? Tem desigualdade em todo canto. Eu não sou boa de interpretar, mas é assim: todos podem, tu pode, eu não posso, entendeu? É uma desigualdade em ser igual. Acho que tudo deveria ser igual para todo mundo”, explica Sofia.

Enquanto a adolescente de 17 anos tenta explicar a desigualdade, Alan vai mais fundo, revelando de onde nasceu a sua “revolta”, como chama.

“Desigualdade para mim é esses caras aí que já nasceram em berço de ouro, né? Nós não, nós não teve tanta oportunidade, não. A pessoa quer o quê? Quer portar uma ‘Seaway’, uma corda de prata, um bagulho e outro. Mas como? A pessoa vai conquistar isso como? Com a família da pessoa sem condições? O cara quer comprar um carro, roupa pra todo mundo, pra mãe, pra mulher, pra todo mundo de casa. Por isso que a pessoa se revolta mesmo”, relata.

O socioeducando diz que essa maneira de enxergar o mundo tem raiz na ausência paterna. “Eu não tive a presença do meu pai, por isso que eu me revoltei mesmo. Entendeu? Se eu não conquistasse meus ‘negócio’, ninguém ia custar para mim não”, confessa o jovem, pai de uma menina que acabou de nascer.

Jorge concorda com o amigo que conheceu na Fundação. A falta de oportunidade é central na escolha do caminho do crime.

“Esses cara aí já nasce com uma chance de vida maior, uma renda maior. E pra gente que não teve essa renda? E a gente que não teve essa chance? De arrumar um emprego certo pra sempre tá ali quando aparecer uma dificuldade ou outra. Mas sair daqui e for pro ‘mundão’ é pra mudar de vida, arrumar um emprego, ficar sossegado, para dar orgulho para minha família. Que a finalidade é dar orgulho para minha família. Já deixei muito desgosto nessa vida”, conta.

Rudá Ricci sociólogo e doutor em ciências sociais. Foto: Arthur Bothelho/Folha de Pernambuco.

Um adendo sociológico



“Ele tem uma âncora histórica para baixo”. O professor e sociólogo Rudá Ricci analisa que a desigualdade que esses jovens vivenciam é sistêmica e histórica. Os dados acompanham o olhar do cientista social. Segundo o Relatório Global de Riqueza 2025, do banco suíço UBS, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Ricci enxerga um fenômeno urbano.

“Qual é a relação que existe em todos os estudos mundiais entre violência e pobreza? É a presença física da opulência perto de quem é muito pobre e da carência. Isso então não é a pobreza em si. Além da violência ser um fenômeno urbano, visto que a área rural não tem esse tipo de uma violência tão cotidiana como o urbano. A segunda questão é essa: não é que a pobreza gera violência, é o contato visual, físico. Ou seja, eu moro aqui num bairro, eu olho do outro lado e tem um prédio enorme de rico que o cara vai pro trabalho de helicóptero. Isso gera um sentimento de injustiça”, conjectura.

O professor cita a obra “Injustiça: As Bases Sociais da Obediência e da Revolta” do sociólogo norte-americano Barrington Moore Jr. No livro de 1978, o autor investiga o limite da opressão, culminando na revolta.

“Ele vai pegar desde a revolução do século XIX na Alemanha e a revolução russa, e o que ele mostra é que a revolta começa a ser de massa quando justamente se desperta uma noção de injustiça, que é mais ou menos quando o outro lado não me respeita mais”,

A formação profissional é um dos eixos de ressocialização da Funase. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Uma justiça justa

O que precisa mudar para o mundo ser mais justo? Sofia responde: “a justiça”. Depois de meses inseridos no sistema socioeducativo, os adolescentes conhecem, por dentro, uma Justiça que, para eles, também é feita de espera, responsabilização e segunda chance. Ana completa: “Eu acho que a justiça deveria ser mais dura para quem precisa”.

Enquanto as adolescentes Sofia e Ana analisam a justiça, os homens rapidamente associam à vingança. Como se fossem ideias que se confundem, Alan diz como pensava a justiça antes de entrar na Funase. Ele usa o exemplo de uma suposta ameaça a sua família.

“Aí a pessoa não vai correr atrás da justiça, vai correr atrás de vingança, né? Que se a pessoa corre atrás de justiça, às vezes, não dá nem certo. Às vezes a pessoa protesta pedindo justiça e arruma nada. E a pessoa tem que encarar, né? E vingar do melhor jeito. Mas com o tempo eles estão ressocializando nós e a nossa mentalidade”, diz.

O programa de televisão a que Sofia tem acesso na Fundação é o favorito dela. “Eu sou muito de acompanhar jornal, não gosto de filme, não viajo nesses negócios não, mas eu assisto muito jornal”. Através do telejornal, a adolescente entende o mundo fora da Fundação. “Eu vejo que tem muitas injustiças no mundo. Eu acho que a justiça deveria ser mais justa. Deveria ser mais certa.”

Adolescentes manipulam cabos de fibra óptica. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Abriu a gaiola, voou

Revolta ou saudade, injustiça ou justiça, crime ou infração. O assunto mais caro para esses adolescentes é, indiscutivelmente, a liberdade. “Pô, você me pegou no ponto fraco”, diz Sofia. Os adolescentes entrevistados estão há meses no sistema de internação. Um socioeducando pode ficar na Funase até três anos. Jorge, por exemplo, cumpre a medida há sete.

“Um passarinho quando tá preso na gaiola, ele não quer voar alto? é que nem a gente. Abriu ali a gaiola, voou. A gente faz o que quer no mundão”, ele conta, evitando o contato visual.

Ao lado, Alan concorda. Pensar em liberdade é o mesmo que pensar em quem deixou do outro lado dos muros.

“Tendo a liberdade, nós vai estar com os pessoal da gente, na hora que a gente quer. O pessoal pode tá passando necessidade e nós, aqui dentro, não sabe. Até, às vezes, não quer dizer pra gente não ficar mais estressado ainda aqui dentro. Lá fora o cara chega pra ajudar, dá um dinheiro ou outro”, diz.

Fazer o que quer no “mundão” representa, para Jorge e Alan, a oportunidade de viver o que para muitos jovens da mesma idade é simples.

“É se bater no mundão, sair pra comprar. Máximo respeito, ele com a mulher dele, eu com a minha mulher, nós vamos no shopping assistir um cinema”, planejam.

Sofia também associa a liberdade aos familiares. “É tá com a família, poder sair sem tá com a justiça cobrando. Pô, eu ia reunir todo mundo junto para comemorar minha saída. Assim nós estamos esperando”, se empolga.

Pedro não pensa diferente. Liberdade é “ficar sossegado no mundão, ir para uma praia, ir para um shopping com a mãe”. Lucas diz que “é a coisa melhor que existe”.

Na realidade da Funase, liberdade também é um jogo de confiança. O adolescente “anda pelo certo”, como gostam de falar, e mostram o quanto estão comprometidos com a própria ressocialização. Se vão para o curso técnico no Parque, tentam mostrar interesse na aula, ser educados com as pessoas que encontram e nunca, em hipótese alguma, ensaiar uma fuga.

Durante a aula, os jovens interagem entre si e trocam impressões com o professor. Folha: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Tudo que mudou em mim

“Quando a pessoa tá na cadeia o tempo demora que só, quando o cara tá com alguém que ama, num instante o tempo voa”, pensa Jorge. O jovem que cumpre a medida de semiliberdade permanece na Funase de segunda à sexta, mas pode estar com a família no final de semana. Já o adolescente que cumpre internação vê os familiares apenas em visitas semanais.

Os três meses na Funase são tempo o bastante para fazer Sofia chorar. Perguntada sobre o que sente mudou nela mesma, só consegue responder: “mudou muito”. Emocionada, esconde as lágrimas.

“Eu mudei meu jeito de pensar sobre minha família. Porque todos queriam meu bem, só que eu era uma menina muito cabeça dura. Eu nunca olhava o lado da minha família. Precisou eu estar aqui para poder ver o lado bom. Eu não tinha muita proximidade com a minha mãe, aí minha mãe começou a me visitar. O meu pai também… minha família em si. Eu era muito sozinha mesmo”, reflete.

Ana não reage como a amiga. Se reserva apenas a dizer: “Mudei muito. Fiquei mais fria. Eu não era assim, eu era uma pessoa mais carinhosa”.

Pedro também pretende ouvir mais a mãe. “Minha mãe falava comigo, entrava no ouvido e saia no outro, chamava minha atenção, mas nada. Agora ela vai me visitar e dá só ideia na minha”, conta das lições que vem recebendo da mãe.

Alguns socioeducandos frenquentam os cursos apenas pela chance de sair do alojamento. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Ficar sossegado

Com as oportunidades de formação, há quem aproveite o tempo na Funase para aprender uma profissão. Na segunda-feira em que conversavam com a reportagem, manipulavam cabos de fibra óptica em um curso introdutório. Existem outros cursos também. Lucas, por exemplo, gostaria de fazer o curso de barbeiro, mas ainda não conseguiu vaga. Deu um jeito: “tem um cara me ensinando lá na Funase”.

Todos os seis falam em procurar um emprego depois da internação. Jorge e Alan estão interessados no curso de fibra óptica. Sofia também planeja trabalhar com cabelos. Daqui 5 anos, ela se imagina, formada, com um trabalho e “bem de vida”.

Ana não se empolga muito com os cursos. Antes que a entrevista acabasse, ela aproveita e, tímida, responde: “veterinária”. Diz que gosta mais dos animais do que das pessoas. “Os animais significam lealdade”, fala.

Com o tempo e as oportunidades, insistem nos sonhos que vão criando na trajetória de internação. Sonham em ficar “sossegados” e o sossego vem acompanhado de um trabalho, da chance de reatar os laços com a própria mãe ou de simplesmente ir à praia. Também sonham tudo isso sem esquecer dos próprios erros, do que os levou até ali. Sabem da segunda chance que receberam.

“Eu acho que o pessoal acha que nós é muito ruim, tem uma visão nossa muito maldosa. Sendo que nós não é essa pessoa mal que pensam, só pelo fato da gente ter feito um erro. Todo mundo erra”, compartilha Sofia. Bárbara Samara é superintendente de política de atendimento socioeducativa da Funase. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Além da responsabilização

“Aqui precisa ser um espaço de responsabilização, mas para além disso, de socioeducar”. Barbara Samara é a superintendente de política de atendimento socioeducativa da Funase. Ela descreve a sua primeira experiência no mundo socioeducativo como “incrível e encantador”.

Bárbara explica os vários eixos em que a Funase atua. Atividades de cultura, esporte, lazer e profissionalização – com o exemplo do Parque Profissionalizante – fazem parte do suporte oferecido ao socioeducando.

“A partir do momento que o adolescente entra na nossa instituição, ele passa por atendimento com a equipe técnica e é avaliado. Ele diz quais são as perspectivas dele, o que ele gosta de fazer. A gente escuta o adolescente e aí nós o inserimos em diversos cursos. Não é só inserir por inserir. A gente tem uma gama de oportunidades para esses adolescentes. Por isso que nós dizemos que vai além de responsabilizar, é socioeducar”, conta. A turma entrevistada possui oito estudantes. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

“Nós estamos ali para trabalhar aquele adolescente na perspectiva pedagógica, fazer com que ele entenda que ele está aqui por ter praticado aquele ato infracional. Mas para além disso, existe o caráter pedagógico da medida socioeducativa que a gente trabalha nesse adolescente e que ele tem perspectivas de futuro, ele tem oportunidades. A gente oportuniza aquele adolescente a partir do momento que ele chega”, continua.

A superintendente também comenta sobre o contato com a família. Os jovens têm direito a visitas semanais e ligações por áudio e vídeo. Os adolescentes que não têm familiares envolvidos no processo tornam-se mais desafiadores para a instituição.

“A família nos ajudando é de extrema importância. Quando não tem, que é um adolescente, por exemplo, de acolhimento – que não tem o vínculo familiar estabelecido – dificulta um pouquinho o processo de ter aquele familiar de referência”, comenta.

Valdir Peixoto é coordenador do Eixo Profissionalização. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Profissionalizar é socioeducar

Valdir Peixoto trabalha na Funase há 12 anos. Começou como psicólogo e hoje é coordenador do Eixo Profissionalização do Parque Profissionalizante. O trabalho na socioeducação é seu dia a dia. Ele explica a função do Parque.

“Nossa ideia é trabalhar o adolescente, não apenas do ponto de vista técnico, de aprender o manejo profissional, mas também no sentido comportamental. Além dos cursos, a gente também trabalha com oficinas de temáticas transversais, como, por exemplo, como se comportar em entrevistas de emprego e como montar um currículo”, destaca.

O curso mais procurado é o de barbearia. Valdir explica que os adolescentes veem nessa formação uma maneira mais rápida de fazer sua própria renda.

“É uma coisa que não exige, por exemplo, um nível de escolaridade muito grande, que é um dos nossos maiores desafios. É algo mais prático e que eles conseguem: ‘ah, eu sei cortar cabelo, posso começar a cortar no quintal da minha casa e posso ir fazendo’. Então, talvez tenha essa demanda maior por isso”, analisa.

Ano passado, o Parque bateu o recorde de mais de 1800 certificados emitidos. Alguns jovens chegaram a conquistar 20 diplomas diferentes. Valdir lista alguns dos cursos mais procurados.

“Mas a gente tem uma procura grande também pelos cursos na área de eletrônica e eletricidade, que é um dos cursos mais buscados. Cursos também na área de construção civil. E aí esses a gente não consegue ofertar aqui no parque, então a gente faz parceria com o SENAI e SENAC. Cursos voltados para a área de alimentação também são procurados pelos adolescentes, a parte de panificação, parte de tortas e bolos”, ainda detalha.

Juíza Marília Martins, do TJPE e coordenadora do GMF. Foto: Arquivo pessoal. Juíza Marília Martins, do TJPE e coordenadora do GMF. Foto: Arquivo pessoal.

Uma grande possibilidade

Ao pensar na Funase, é comum que a primeira coisa que venha à mente de qualquer um seja a antiga Febem, a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, criada na década de 1960. A Febem ficou marcada pelos episódios de torturas, rebeliões e as várias manchetes que revelavam a dura realidade vivida pelas crianças e adolescentes internas.

A instituição foi extinta oficialmente em 2006. Antes disso, nos anos 1990, a criação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) foi crucial para mudar seu paradigma, acabando com alguns órgãos correlatos da época.

Também é possível que a Fundação Casa seja lembrada. A confusão é que a Fundação Casa existe apenas no estado de São Paulo. Ela substituiu a Febem e funciona como a Funase paulista, socioeducando jovens entre 12 e 21 anos de idade.

No Grande Recife, a Funase opera em mais de vinte unidades. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Daí surge outra dúvida comum: por que jovens de 18 a 21 anos não estão em uma penitenciária comum? A juíza Marília Martins, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), é coordenadora de Políticas Socioeducativas do Grupo de Monitoramento Carcerário (GMF) e responde à pergunta.

“Eu vou te dar um exemplo. Se um adolescente com 17 anos, 11 meses e 20 dias, praticar um homicídio que, por ser um ato grave e praticado com violência, enseja a aplicação da medida de internação, poderá cumprir medida de internação por até 3 anos e, pela lei, deve ser obrigatoriamente liberado aos 21 anos de idade. Assim, leva-se em consideração a idade que a pessoa tem à época da prática do ato. E, no exemplo dado, por ainda ser adolescente, ainda está submetido à legislação infanto-juvenil, explica.

O grupo de monitoramento do qual a juíza Marília faz parte foi criado através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e funciona formando um elo entre as determinações do CNJ e o próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

O grupo da juíza Marília propõe e cobra melhorias no sistema socioeducativo, além de fiscalizá-lo. A divisão é simples: cada unidade da Funase tem um juiz responsável por fazer visitas periódicas e acompanhamento do processo de cada um dos adolescentes e jovens. O magistrado também conversa com os jovens, procura indícios de maus-tratos e verifica até a qualidade da comida da unidade. O nome disso é inspeção.

Além dos cursos profissionalizantes, os jovens medida de internação frenquentam aulas de uma escola dentro da unidade. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Apesar do histórico, a juíza acredita que o estigma da Fundação está cada vez mais superado. O ano de 2019, segundo ela, representa uma grande conquista para o sistema socioeducativo. O Supremo Tribunal Federal (STF) vedou a superlotação nas unidades – um dos maiores problemas das fundações. Ainda na contagem desta sexta-feira, a Funase divulgou a capacidade de 655 leitos. São 205 que sobram até a ultima atualização.

“É o que eu sempre digo: na hora em que se tirou aquele excesso de socioeducandos dali de dentro, a gente pôde olhar de forma mais individualizada para cada um e fazer uma socioeducação verdadeira. Poder acompanhar efetivamente o socioeducando, com acompanhamentos semanais da equipe técnica, ou seja, conversar semanalmente com o psicólogo, com o assistente social, com o pedagogo”, coloca.

A magistrada ainda é contundente: “O que nós avançamos de 2019 para cá não se avançou em 20 anos desde o ECA”. Apesar das conquistas, Marília considera a pauta da socioeducação um assunto de baixíssimo interesse popular.

“Não se acredita muito nesse adolescente ou jovem. Aos 15, 16, 13, 17 anos, o adolescente não está totalmente maduro, então ele precisa, sim, desse olhar especial da lei e desse tratamento diferenciado. É por isso que existe tanta fiscalização, existe tanto cuidado e existe tanta necessidade de olhar para eles porque ainda estão se formando. A lei fala “pessoa em desenvolvimento”. Existe uma grande possibilidade de ressocialização”, acredita.

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