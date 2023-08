A- A+

Desacordado Jovens ingleses sofrem overdose de analgésico após participarem de desafio do TikTok; entenda Polícia de Londres emitiu alerta para os pais sobre os perigos da 'trend' iniciada no aplicativo

Adolescentes foram levados à emergência neste fim de semana após participarem da 'trend' do TikTok que estimula jovens a ingerirem paracetamol em grandes quantidades. O objetivo é definir quem consegue passar mais tempo desacordado, e como consequência, internado no hospital. A competição perigosa aconteceu em Londres, no Reino Unido.

A polícia londrina emitiu um alerta aos pais sobre os perigos causados pelos modismos iniciados no aplicativo. Donna Jones, nova presidente da Associação de Comissários de Polícia e Crime (APCC), falou no programa Today da Rádio BBC que os responsáveis precisam se envolver, ensinando os filhos sobre o que é certo e errado.

— É claro que isso é incrivelmente preocupante. Está colocando vidas jovens em perigo e não acho que eles entendam que a diversão pode ser muito preocupante. Está consumindo o tempo necessário da ambulância e da polícia — afirma.

Riscos da ingestão em grande quantidade

Todos os medicamentos exigem ingestão adequada, quando isso é ignorado e o quantidade ultrapassa a recomendada pelo fabricante, os efeitos adversos prejudicam a saúde. O paracetamol é receitado, geralmente, para alívio de dores e da febre, pela sua função analgésica.

Em grandes quantidades, ele pode gerar intoxicação, assim como atacar o fígado, causando falência aguda no órgão. No Brasil, a Anvisa recomenda que sejam utilizados no máximo 4.000 mg em 24 horas. Isso significa que o limite máximo para adultos é de oito comprimidos de 500 miligramas ao dia.

Outro caso de overdose resultou em morte

No início do ano um adolescente de 13 anos morreu em Ohio, nos Estados Unidos, após participar de um desafio de ingerir Benadryl até ficar desacordado. Jacob Stevens tomou mais de 14 comprimidos do antialérgico enquanto seus amigos filmavam como o seu corpo reagiria, como reporta o site ABC 6.

Veja também

GREVE TRT-6 condena Sindicato dos Metroviários a pagamento de multa por descumprimento de liminar