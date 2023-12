Jovens na Califórnia processam governo dos EUA por poluição

A- A+

Crianças e adolescentes na Califórnia entraram com um processo contra o governo dos Estados Unidos por sua incapacidade para reduzir a poluição, a última de uma série de ações legais empreendidas por jovens de todo o mundo preocupados com a mudança climática.

Os jovens, que têm entre 8 e 17 anos, alegam que a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) "permite intencionalmente que as fontes de combustíveis fósseis de gases do efeito estufa que regulamenta emitam atmosfera climática que ameaça a vida , prejudicando a saúde e o bem-estar das crianças”, segundo a Our Children's Trust, um escritório de advogados sem fins lucrativos.

"Os demandantes também alegam que a EPA os discrimina por serem crianças ao descontar o valor econômico de suas vidas e de seu futuro quando decidir se e quanta poluição climática permitir".

O processo, apresentado em 10 de dezembro, pede ao tribunal federal que declare que a EPA violou seus direitos constitucionais a uma proteção igualitária de acordo com as leis, assim como seu direito fundamental à vida.

Uma das exigentes, que por sua idade apenas foi identificada como Gênesis, diz que vive em uma casa sem ar-condicionado, que está se tornando insuportável à medida que as temperaturas aumentam.

"Gênesis deve manter as janelas abertas em sua casa durante o verão, e assim se expor à fumaça dos incêndios florestais e a mais pólen, o que piora suas alergias e provoca coriza, tosse e congestão frequente", afirma a Our Children' s Confie em seu site.

Outra menina, identificada como Maya, sofre de problemas de respiração e dores severas de cabeça que a ação afirma ser consequência do aumento contínuo dos incêndios florestais.

"Maya adora jogar futebol, mas não pode competir como ela gostaria por isso", disse a organização sem fins lucrativos.

O processo também cita o administrador da agência EPA, Michael Regan, e o governo federal dos Estados Unidos.

A EPA ainda não respondeu aos pedidos de resposta.

O caso na Califórnia acontece depois que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos começou a analisar em setembro uma denúncia apresentada por seis jovens portugueses contra 32 nações, que os acusavam de não fazer o suficiente para deter o aquecimento global.

Em agosto, um tribunal de Montana, nos Estados Unidos, decidiu favoravelmente a um grupo de jovens que acusaram o estado de violar seu direito a um ambiente limpo.

Atualmente, o caso, que também envolve a Our Children's Trust, é alvo de um recurso do procurador-geral de Montana. A Our Children's Trust tem casos abertos nos estados de Havaí, Utah, Virgínia e Oregon.

