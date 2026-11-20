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protestos Jovens protestam nas ruas da Europa contra alto custo de vida; Itália tem greve geral Apesar de seus diferentes focos, os protestos nos países europeus refletiram preocupações comuns sobre padrões de vida, investimento público, educação e prioridades de gastos governamentais

Trabalhadores e estudantes protestaram em toda a Europa, enquanto uma greve nacional interrompeu os serviços de transporte e escolas na Itália nesta sexta-feira, 20. Manifestantes se reuniram em vários países para pressionar por reivindicações que vão desde salários e custo de vida até educação e gastos militares.

Na Itália, a paralisação de 24 horas convocada pelo sindicato CGIL mobilizou manifestações em mais de 100 cidades, de Milão e Turim, no norte, até Nápoles, Palermo e Roma. Os manifestantes denunciaram salários estagnados, o aumento do custo de vida e o que os organizadores descreveram como a falha do governo em fortalecer os serviços públicos e as proteções aos trabalhadores

A ação trabalhista coincidiu com o Dia Internacional da Mobilização Estudantil, com organizadores planejando manifestações em mais de 45 cidades italianas. Grupos estudantis juntaram-se aos trabalhadores para pedir maiores investimentos na educação, medidas para aliviar a crise do custo de vida e políticas destinadas a reduzir a desigualdade.

Os protestos fizeram parte de uma onda mais ampla de ativismo trabalhista e estudantil pela Europa. Na Croácia, estudantes boicotaram aulas e realizaram protestos em cerca de uma dúzia de cidades, exigindo maiores investimentos em educação, moradia e serviços públicos em vez de gastos militares.

Na Áustria, centenas de pessoas se reuniram em frente à Universidade de Viena para um protesto liderado por jovens pedindo mais gastos com educação e menos com armas. A polícia dispersou o evento após relatos de distúrbios, afirmando que os agentes usaram spray de pimenta e fizeram várias prisões.

Enquanto isso, na Alemanha, manifestantes se reuniram para pedir maior financiamento para a educação e se opor a um possível retorno do serviço militar obrigatório. Os atos ocorreram semanas depois dos protestos de 31 de outubro, que levaram milhares às ruas, terminando em incidentes violentos em algumas cidades.

Apesar de seus diferentes focos, os protestos nos países europeus refletiram preocupações comuns sobre padrões de vida, investimento público, educação e prioridades de gastos governamentais.

A greve na Itália abrangeu tanto o setor público quanto o privado. Os serviços de transporte público foram reduzidos ou interrompidos em várias cidades, enquanto escolas e algumas unidades de saúde também foram afetadas.

As greves planejadas pelos trabalhadores do transporte aéreo foram canceladas para esta sexta-feira, embora paralisações separadas envolvendo funcionários de aeroportos continuem agendadas para domingo nos aeroportos de Milão e Veneza.

As autoridades destacaram policiamento adicional em várias cidades italianas onde ocorreram múltiplas manifestações. Paralelamente à ação da CGIL, sindicatos de base, incluindo o Cobas, organizaram greves e marchas separadas, ampliando a escala da mobilização naciona

Os protestos também ganharam uma dimensão política, com líderes da oposição juntando-se às manifestações e criticando o governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni em relação aos salários e aos gastos sociais.

Discursando no encerramento de um comício em Roma, o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini, afirmou que mais de um milhão de pessoas participaram das manifestações em todo o país.

"As praças estão cheias e todas as gerações estão nas ruas", disse Landini aos apoiadores. "É um dia que não divide, mas une "

Os organizadores afirmaram que o ponto em comum que ligava os protestos trabalhistas e estudantis era o apelo por políticas que coloquem os empregos, os serviços públicos e os padrões de vida no centro das prioridades do governo. Muitos manifestantes carregavam faixas pedindo paz e aumento dos investimentos em bem-estar social, escolas e saúde. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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