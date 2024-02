A- A+

Jaboatão dos Guararapes Filme sobre Bob Marley: PM expulsa jovens que estariam fumando maconha em sala de cinema em Jaboatão Caso aconteceu na segunda-feira (26), em uma sessão no Shopping Guararapes

Um grupo de jovens foi expulso de uma sala de cinema que exibida o filme "Bob Marley: One Love" por fumar maconha e causar tumulto no local.

O caso aconteceu na segunda-feira (26), em uma sessão no Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando policiais militares retiraram o grupo da sala com chutes e tapas. A abordagem policial será alvo de investigação, de acordo com a corporação.

Por meio de nota, a administração do mall afirmou que "após relatos de clientes sobre um grupo de jovens que estava utilizando substâncias ilícitas dentro da sala e causando tumulto, a equipe do cinema acionou a Polícia Militar visando preservar a segurança e o bem-estar do público presente".

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a PM informou que agentes do 6º BPM foram encaminhadas ao local para intervirem em um grupo que estaria "perturbando o sossego dos espectadores".

Ao chegar à sala onde o fato ocorria, os jovens envolvidos na ocorrência foram identificados e retirados do shopping.

Veja também

BRASIL Número de morte de idosos por queda no Brasil aumenta