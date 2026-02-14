Sáb, 14 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL DE OLINDA

Joyce Alane, Martins e Mãeana: confira a programação do Polo Carmo neste sábado (14)

Sábado de Zé Pereira é, como sempre, muito animado na folia da cidade

Reportar Erro
Joyce Alane, Martins e Mãeana integram programação do Polo Carmo neste sábado (14)Joyce Alane, Martins e Mãeana integram programação do Polo Carmo neste sábado (14) - Foto: Alex Oliver/Divulgação; Batucada Comunicação/Divulgação; Vinicius Moreira/Divulgação

O Carnaval de Olinda segue a todo vapor neste sábado de Zé Pereira (14). Por mais que o dia seja marcado pelo tradicional encontro de blocos nas ladeiras da cidade, há ainda muita programação no Palco Pernambuco Meu País, no polo do Carmo.

O dia é marcado por atrações da música local e nomes de sucesso de outros estados. Abrindo a festa, Nena Queiroga sobe ao palco, seguida por Marron Brasileiro. O show dele, inclusive, conta com participação do Maestro Israel de França.

Leia também

• Carnaval: Recife lança teleatendimento em saúde para ampliar orientações, acolhimentos e triagens

• Feira gastronômica Olinda Dá Gosto recebe foliões durante o Carnaval

• Governo de Pernambuco reforça Operação Lei Seca no Carnaval 2026

Depois, dois nomes em ascensão da música pernambucana comandam a festa: primeiro Joyce Alane, dona do hit "Idiota Raiz", seguida pelo recifense Martins. Para encerrar a noite, Mãeana anima o público de Olinda.

Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):

Sábado (14)
Nena Queiroga
Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
Joyce Alane
Martins
Mãeana

Domingo (15)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo

Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa

Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso 
Cordel do Fogo Encantado

Reportar Erro

Veja também

Newsletter