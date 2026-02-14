Joyce Alane, Martins e Mãeana: confira a programação do Polo Carmo neste sábado (14)
Sábado de Zé Pereira é, como sempre, muito animado na folia da cidade
O Carnaval de Olinda segue a todo vapor neste sábado de Zé Pereira (14). Por mais que o dia seja marcado pelo tradicional encontro de blocos nas ladeiras da cidade, há ainda muita programação no Palco Pernambuco Meu País, no polo do Carmo.
O dia é marcado por atrações da música local e nomes de sucesso de outros estados. Abrindo a festa, Nena Queiroga sobe ao palco, seguida por Marron Brasileiro. O show dele, inclusive, conta com participação do Maestro Israel de França.
Leia também
• Carnaval: Recife lança teleatendimento em saúde para ampliar orientações, acolhimentos e triagens
• Feira gastronômica Olinda Dá Gosto recebe foliões durante o Carnaval
• Governo de Pernambuco reforça Operação Lei Seca no Carnaval 2026
Depois, dois nomes em ascensão da música pernambucana comandam a festa: primeiro Joyce Alane, dona do hit "Idiota Raiz", seguida pelo recifense Martins. Para encerrar a noite, Mãeana anima o público de Olinda.
Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):
Sábado (14)
Nena Queiroga
Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
Joyce Alane
Martins
Mãeana
Domingo (15)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo
Segunda-feira (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa
Terça-feira (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado