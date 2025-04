A- A+

Concurso Joyce Caroline é coroada Miss Grand Recife 2025 e avança para etapa estadual A final do Miss Grand Recife 2025 foi realizada no Teatro do IMIP e reuniu mais de 300 pessoas

A Miss Casa Forte, Joyce Caroline, venceu o Miss Grand Recife 2025, no último sábado (29). Agora, a modelo representa a capital pernambucana no Miss Grand Pernambuco. O segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, com Ana Rosa (Miss Imbiribeira) e Raíssa Oliveira (Miss Recife Antigo).

Foto: Pietra Couto

A final do Miss Grand Recife 2025 foi realizada no Teatro do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e reuniu mais de 300 pessoas. Apresentado por Rachel Plutarco e Márcio Figueiredo, o evento contou com performances marcantes e premiações especiais, destacando o talento e a presença das candidatas.

Premiações da noite

Além do título principal, diversas faixas foram entregues ao longo da competição, como Best Swimsuit (Melhor Corpo), para a Miss Boa Viagem; Best Evening Gown (Miss Elegância), para a Miss Recife Antigo; Miss Solidariedade e Miss Fotogenia, para a Miss Casa Forte e Miss Influencer, Miss Popularidade e Miss Personalidade, para a Miss Imbiribeira.

No evento, o corpo de jurados também elegeu o Top 5 da noite: Allana Lopes (Miss Boa Viagem), Joyce Caroline (Miss Casa Forte), Ana Rosa (Miss Imbiribeira), Paula Vitória (Miss Pina), e Raíssa Oliveira (Miss Recife Antigo).

A final do Miss Grand Recife 2025 foi realizada no Teatro do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Foto: Pietra Couto

