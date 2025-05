'Jubileu da Espiritualidade Mariana' leva fé pela Zona Norte do Recife

A- A+

‘Maria, mãe da esperança’ foi o tema do 'Jubileu da Espiritualidade Mariana', que animou as pastorais e transmitiu fé pelas ruas de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde deste domingo (25).

'Jubileu da Espiritualidade Mariana' acontece a cada 25 anos e junta fiéis, em todo o mundo | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O tradicional evento católico reuniu os principais movimentos de espiritualidade mariana e fiéis de toda a Região Metropolitana do Recife para uma programação litúrgica de peregrinação.

Por volta das 16h, eles saíram da Igreja do Bom Jesus do Arraial (Igreja da Harmonia) com destino ao Santuário do Morro da Conceição, que foi reaberto, na última terça (20), nove meses após o desabamento do teto.

Conduzidas pela Comissão Arquidiocesana de Pastoral para o Laicato, as celebrações reuniram integrantes de movimentos, como a ‘Legião de Maria’, ‘Mães que Oram pelos Filhos’, ‘Movimento de Schoenstatt’, ‘Focolares’, ‘Associações Marianas’ e outros grupos devocionais.

‘Terço da Misericórdia’

Ainda na Igreja da Harmonia, durante a preparação para a caminhada, foram entoados louvores à Santíssima Virgem Maria.



Logo após, foi lido o ‘Terço da Misericórdia’. Foram cinco mistérios, lidos pela ‘Legião de Maria’, ‘Mães que Oram pelos Filhos’, ‘Focolares e Associações’, ‘Movimento de Schoenstatt’ e povo de Deus, respectivamente.

Segundo a presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para o Laicato, Graça Amorim, a Igreja no mundo todo faz essa celebração a cada 25 anos, sempre com a participação de todas as expressões da religião.

“Todos nós somos marianos. A cada 25 anos, a gente vive esse momento de graça e renovação, onde a igreja nos convida, através da Arquidiocese de Olinda e Recife. Daqui, vamos ao Morro da Conceição, onde nós iremos encerrar com a Santa Missa”, declarou.

Louvores

Durante o trajeto até o Santuário, o frei Damião Silva animou o público com louvores que exaltam a grandeza de Deus. Um momento de avivamento da fé para quem vivenciou.

Frei Damião Silva animou os fiéis | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Sairemos em peregrinação até o Morro da Conceição, com orações, cânticos e louvores marianos e, acima de tudo, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que vai estar nos conduzindo. O Morro será o nosso local de acolhida. Será um momento de louvor e adoração”, comentou o religioso.

O repertório do líder religioso foi composto por canções marianas. ‘Cenáculo de Amor’ abriu a apresentação, mas também foram cantados louvores tradicionais como ‘Maria de Nazaré’, ‘A Escolhida’ e ‘Quem é esta que Avança como Aurora?’.

Para o coordenador da Legião de Maria da AOR, Edivan Costa, que veio de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, 2025 é um ano de bênçãos e tem grande significado para a comunidade católica e as muitas expressões que ela tem.

“É um ano de muitas graças concedidas pela nossa mãezinha. Todos os movimentos marianos do Laicato estão aqui, hoje, em oração, subindo o Morro para concluir esse momento especial”, expressou ele.

Reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, o padre Emerson Borges falou sobre o significado que essa romaria tem para os fiéis devotos marianos e que a peregrinação deve trazer esperança para os católicos.

Ao centro, padre Emerson Borges, reitor do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“A missa traz essa temática da espiritualidade mariana, para reafirmar que somos devotos de Nossa Senhora e somos convidados a sermos peregrinos dessa esperança que está vinculada em Deus. É uma esperança que não decepciona. A nossa fé em Nossa senhora nos motiva a ser esse povo. Estamos peregrinando, mas não numa caminhada qualquer. É uma peregrinação movida pela esperança e pela paz”, comentou o pároco.

Santa Missa

Na chegada ao Morro da Conceição, os estandartes das pastorais entraram no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, ao som do louvor ‘Magnificat, Magnificat’, e a Santa Missa foi presidida pelo padre Damião Silva.

O evangelho lido pelo religioso, em apocalipse, fala sobre as 12 tribos de Israel. Ainda no discurso, ele também lembrou dos últimos dias da Páscoa e tratou com os fiéis sobre como lidar com os conflitos da vida que, mesmo sendo eles inevitáveis, é preciso pedir direcionamento do Espírito Santo para passar pelas dificuldades.

“Os conflitos existem desde os primeiros dias da igreja nascente. Mas os apóstolos não ficavam ali, apenas presos aos conflitos, mas consultavam o Espírito Santo. Não tomavam qualquer decisão por si só. Às vezes, as nossas decisões não passam apenas das nossas vontades e desejos. É necessário que as nossas igrejas, pastorais, movimentos e serviços possam, de fato, dar ouvidos ao Espírito Santo”, aconselhou ele, durante a Santa Missa.

