AGRESTE Jucati: trio suspeito de assaltos é morto em confronto policial no Agreste de Pernambuco Três envolvidos foram atingidos, levados para uma unidade hospitalar, mas não resistiram

Três homens suspeitos de assaltos na zona rural de Jucati, no Agreste de Pernambuco, foram mortos durante confronto policial na noite dessa segunda-feira (9).

Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), agentes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) receberam a informação de que um grupo estaria usando um veículo Ford Ka para cometer assaltos na área.

Os agentes montaram um bloqueio e identificaram os suspeitos. "Apesar das diversas ordens de parada, os homens fugiram, dando início a um acompanhamento", relatou a corporação.

Ainda de acordo com a PMPE, em um certo momento, os suspeitos pararam bruscamente o veículo onde estavam e dispararam contra o efetivo, que revidou.

"Os três envolvidos foram atingidos e, apesar de levados para uma unidade hospitalar, não resistiram", destacou a PMPE, informando que todos os homens tinham antecedentes criminais.

Com os suspeitos, de idades 27, 32 e 37 anos, foram apreendidos três revólveres calibre .38 e munições. Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, para adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil de Pernambuco destacou que as diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido.

