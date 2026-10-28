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Internacional

Juiz americano restringe processo por difamação de Macron contra podcaster conservadora

Decisão implica que, se eventualmente o casal presidencial francês vier a ganhar o caso, os bens pessoais de Owens permanecerão protegidos

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Juiz americano restringe processo por difamação do presidente francês, Emmanuel Macron, contra podcaster conservadoraJuiz americano restringe processo por difamação do presidente francês, Emmanuel Macron, contra podcaster conservadora - Foto: Ludovic Marin/AFP

Um juiz americano restringiu um processo por difamação movido pelo presidente da França e sua esposa contra uma influenciadora conservadora dos Estados Unidos, informaram nesta quarta-feira (28) veículos de imprensa americanos.

Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte haviam apresentado uma queixa em julho de 2025 contra a podcaster de direita Candace Owens e duas empresas, acusando-as de contribuir para alimentar rumores de que a esposa do presidente francês seria uma mulher transgênero.

Em uma decisão emitida na terça-feira (27), o juiz Sheldon Rennie, do Tribunal Superior de Delaware, observou que não poderia dar continuidade na ação em relação a Ownes por uma questão de jurisdição, já que a podcaster possui residência em outro estado, o Tennessse.

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No entanto, permitiu que, por ora, a ação prosseguisse contra duas empresas a ela vinculadas — Candace Owens LLC e GeorgeTom Inc. —, informaram veículos como o The New York Times e a Forbes.

A decisão implica que, se eventualmente o casal presidencial francês vier a ganhar o caso, os bens pessoais de Owens permanecerão protegidos.

O juiz também observou que o prazo de prescrição aplicado neste caso seria o francês: normalmente de três meses em casos de difamação, com uma possível ampliação para até um ano em situações especiais.

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