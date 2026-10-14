Juiz concede acesso à Casa Branca aos jornalistas da CNN, MS Now e Politico
Trump bloqueou o acesso destes veículos em 18 de setembro por considerar que divulgaram "notícias falsas", além de "ficções e mentiras"
Um juiz americano bloqueou na terça-feira (13) a decisão da Casa Branca de impedir o acesso dos jornalistas da CNN, MS Now e Politico, depois que o presidente Donald Trump vetou a presença dos profissionais dos três veículos em setembro.
O juiz distrital Timothy Kelly determinou que o governo Trump deve permitir o acesso à Casa Branca aos jornalistas enquanto a ação iniciada pelos três veículos contra a proibição é examinada.
Kelly afirmou que é provável que os veículos "consigam impor-se não apenas com sua reivindicação de devido processo, mas também com suas duas reivindicações baseadas na Primeira Emenda" da Constituição.
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A Primeira Emenda protege o direito à liberdade de imprensa.
Trump bloqueou o acesso da CNN, MS Now e Politico à Casa Branca em 18 de setembro por considerar que divulgaram o que ele considera "notícias falsas", além de "ficções e mentiras".
Os três veículos apresentaram uma ação conjunta para suspender a proibição. Uma decisão judicial preliminar restaurou as credenciais da Casa Branca dos jornalistas. A medida expira na quinta-feira.
Agora, o juiz estendeu a ordem para que os jornalistas dos veículos vetados tenham acesso à Casa Branca enquanto avança o processo judicial.
"O presidente Trump possivelmente vetou os autores da ação na Casa Branca porque acredita que a cobertura deles em geral é imprecisa e tendenciosa contra ele", afirmou Kelly.
Trump ataca os veículos que fazem coberturas críticas de sua gestão e já chamou a imprensa de "inimiga do povo".