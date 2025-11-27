A- A+

ATENTADO Juiz é vítima de atentado e passa por cirurgia em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, diz TJPE TJPE informou que se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso

O juiz Carlos Eduardo Mathias, da Comarca de Ouricuri, Sertão de Pernambuco, sofreu um atentado contra a vida na manhã desta quinta-feira (27).

A informação foi confirmada em nota pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que lamentou o ocorrido e desejou melhoras ao juiz.

"Todos que fazem o Judiciário pernambucano torcem pelo seu pronto restabelecimento", disse o TJPE, em comunicado.

O magistrado se encontra no Hospital Regional de Ouricuri, onde foi submetido a uma cirurgia no tórax. "Ele está estável e consciente", informou o TJPE.

Ainda não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do crime. A reportagem procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em busca de mais informações, mas a corporação ainda não havia registrado o caso.

O TJPE informou que se colocou à disposição das autoridades policiais que investigarão o caso. "Além disso, o TJPE comunica que, se necessário, está pronto para qualquer ação no sentido de esclarecer o caso rapidamente", completou.

