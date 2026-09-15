Ter, 15 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça15/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Trump

Juiz decide que nome de Trump não pode ser reincorporado ao Kennedy Center

Justiça americana proíbe homenagens a Donald Trump na fachada do Kennedy Center sem autorização parlamentar

Reportar Erro
Fachada do Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas em Washington, DCFachada do Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas em Washington, DC - Foto: MANDEL NGAN / AFP

Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu, nesta terça-feira (15), que o nome do presidente americano, Donald Trump, não pode ser reincorporado à fachada do centro cultural Kennedy Center, contrariando o desejo de seu conselho administrativo, que tentou se esquivar de uma ordem similar anterior.

A decisão ocorre no momento em que o conselho - que Trump encheu de aliados - tem previsto se reunir para avaliar o fechamento emergencial do centro por obras de renovação, alegando motivos fiscais e de segurança.

Leia também

• Durigan: Rubio é perigo maior que Trump ao Brasil, pois tem compromisso com família Bolsonaro

• Cancelado após críticas a Trump, Stephen Colbert defende liberdade de expressão

• Trump ataca Suprema Corte dos EUA após derrota sobre voto pelo correio

"Em poucas palavras", escreveu o juiz Christopher Cooper em sua decisão, o conselho "não pode instalar memoriais para o presidente Trump, nem para ninguém, nem nada mais no Kennedy Center sem a aprovação do Congresso".

Cooper tinha ordenado anteriormente que o nome de Trump fosse retirado da fachada do Kennedy Center e anulou a decisão do conselho do ano passado de renomear a instituição como "Trump-Kennedy Center".

Os operários retiraram o nome de Trump do edifício em junho, mas desde então os andaimes e as lonas permaneceram no local.

No mês passado, o conselho avançou em um plano para adicionar um novo letreiro ao edifício, que diria: "Renovado e restaurado pelo presidente Donald J. Trump".

Cooper afirmou, nesta terça-feira, que esse plano violava sua decisão anterior.

Enquanto isso, o conselho tinha previsto se reunir nesta terça-feira e votar um possível fechamento do centro por vários anos para avançar nas importantes renovações solicitadas por Trump.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter