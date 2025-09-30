A- A+

BRASIL Juíz determina retorno do "Faraó dos Bitcoins" para o Sistema Penitenciário Federal Na decisão da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Rio fica determinado ainda que Glaidson Acácio dos Santos "permaneça inserido preventivamente em Regime Disciplinar Diferenciado" de Bangu 1

O juiz Nilson Luis Lacerda da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Rio determinou, na noite desta segunda-feira, que Glaidson Acácio dos Santos, o " Faraó dos Bitcoins", retorne ao Sistema Penitenciário Federal (SPF) pelo prazo três anos.



A decisão determina ainda que ele "permaneça inserido preventivamente em Regime Disciplinar Diferenciado" do Presídio Laércio da Costa Pelegrino, também conhecido como Bangu 1, até que seja "efetivado o seu reingresso no SPF". Glaidson estava à disposição da Justiça no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, e foi transferido para o sistema penitenciário fluminense onde ingressou na última sexta-feira.

O advogado Thiago de Souza Cardoso Lemos, responsável pela defesa de Glaidson, disse ao Globo que o retorno de seu cliente ao sistema federal demandaria a existência de fatos novos no processo:

— Para retorno do Glaidson ao SPF, deve haver nova decisão de inclusão, sob novos fatos e fundamentos. Ele está excluído em caráter definitivo. O Juízo Federal irá avaliar sobre o reingresso agora. E nós faremos a defesa para que ele não ingresse, pois para que isso aconteça, é imprescindível novos fatos —disse Thiago de Souza Cardoso Lemos.

Para o advogado Luciano Regis, assistente de acusação no processo, a decisão afasta o que ele chama de " risco para a sociedade em geral".





— A decisão do juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa é irretocável. A manutenção da prisão do réu Glaidson no sistema penitenciário estadual representava risco para a sociedade em geral. A competência do juízo que determinou a prisão em unidade federal foi inexplicavelmente violada. Que ela prevaleça desta vez — disse Luciano Regis.

No dia 23 de setembro de 2025, a 3ª Vara Criminal Federal do Rio havia determinado o retorno do preso para ele participar presencialmente de uma série de audiências, previstas para os dias 7, 8 e 9 de outubro. No último dia 25, o juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) havia expedido uma nova decisão, determinado que Glaidson Acácio dos Santos permanecesse em uma penitenciária federal, mas prevaleceu a decisão anterior.

Segundo consta em documentação anexada ao processo pela Vara de Execuções Penais de Catanduvas, o interrogatório de réu preso no sistema penitenciário federal deve acontecer por videoconferência, caso contrário pode ocorrer devolução definitiva do detento ao sistema penitenciário fluminense. Assim, se não houver novo acerto entre as partes, ou seja, entre as esferas federal e estadual, Glaidson continuará preso no Rio de Janeiro.

— Ele voltou de forma definitiva e vai comparecer às audiências. Não há de se falar em retorno porque a exclusão dele do sistema federal já foi feita. Para uma nova inclusão ocorrer são necessários fatos novos— explicou o advogado Thiago de Souza Cardoso Lemos.

Na decisão da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, que pedia a permanência do detento numa penitenciária federal, o juiz argumentou que o réu representa risco à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro na medida que supostamente utiliza de pessoas ligadas a ele para orientar comparsas a continuarem com o esquema criminoso, visando à prática e fraudes com novas moedas digitais.

" Desta forma, tendo em vista que o mesmo ainda ostenta alto potencial para desestabilizar o sistema penitenciário estadual, bem como observado o teor do recente acordão proferido por este TJRJ, que se encontra pendente de juntada na árvore do processo, e que os motivos ensejadores da sua transferência para a penitenciário federal permanecem inalterados mantenho Glaidson Acácio dos Santos no sistema federal de segurança máxima..", escreveu o juiz, num trecho da decisão do último dia 25.

Segundo o documento, desembargadores da 8ª Câmara Criminal do TJRJ já haviam negado, no último dia 24 de setembro, um pedido de habeas corpus para Glaidson.

Já um parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), argumentou que o término da permanência de Glaidson no sistema penitenciário federal só deveria ocorrer no dia 25 de janeiro de 2027. Segundo o MPRJ, ele teria mantido liderança de uma organização criminosa voltada não apenas a fraudes financeiras, mas também a corrupção de agentes públicos e até homicídios de concorrentes no mercado de criptomoedas.

O documento diz, entre outras coisas, que o detento recebeu 36 atendimentos jurídicos de advogados particulares e 48 visitas sociais, em 2024. O relatório do MPRJ afirma ainda que o bando chefiado por Glaidson teria movimentado, no Brasil e no exterior, a quantia de R$ 38 bilhões, o que revela o alto poder financeiro do preso e a concretização de um risco para a Segurança Pública Fluminense. Ele também foi pronunciado por um homicídio, ocorrido em São Pedro da Aldeia, em 2022, na Região dos Lagos.

Suspeita de pirâmide financeira: Justiça decreta falência da GAS Consultoria, empresa do 'Faraó dos Bitcoins', com dívida de R$ 3,8 bilhões

O "Faraó dos Bitcoins" foi preso, em 2021, durante a Operação Kryptos, deflagrada, na época, pela Polícia Federal, para investigar fraudes financeiras.

