Ter, 19 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Influencer

Juiz determina transferência de Hytalo Santos para prisão na Paraíba

Defesa tinha requisitado mudança para presídio de Tremembé

Reportar Erro
Hytalo SantosHytalo Santos - Foto: Reprodução

A Justiça de São Paulo negou nesta terça-feira (19) o pedido feito pelos advogados de defesa do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Natã Vicente, para que eles fossem transferidos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na capital paulista, onde se encontram detidos, para a Penitenciária de Tremembé, no interior do estado de São Paulo. Além disso, o juiz Helio Narvaez também determinou que ambos sejam transferidos para um estabelecimento prisional na Paraíba.

Leia também

• Câmara aprova urgência de projeto que combate adultização nas redes

• Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

A defesa de Hytalo e Israel havia entrado com um requerimento na Justiça para que eles fossem levados para a Penitenciária II de Tremembé, conhecida por abrigar condenados famosos como o ex-jogador de futebol Robinho e o empresário Thiago Brennand.

Hytalo e seu marido estão presos em São Paulo desde a última sexta-feira (15). As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

Hytalo estava sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ainda há suspeita de abuso sexual e tráfico humano.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que, até este momento, ainda não recebeu a notificação para iniciar o processo de transferência dos presos para a Paraíba.

A reportagem também procurou os advogados dos presos, que ainda não se manifestaram sobre a decisão da Justiça.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter