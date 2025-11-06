A- A+

Juiz do EUA retira acusações criminais contra Boeing por acidentes de 2018 e 2019

Um juiz americano ordenou, nesta quinta-feira (6), a retirada das acusações criminais contra a Boeing pelos acidentes fatais envolvendo seus aviões 737 MAX 8, ocorridos em 2018 e 2019, como parte de um acordo entre a empresa e a Promotoria.

A decisão do juiz do Texas deriva de um acordo firmado entre o Departamento de Justiça e a fabricante americana de aeronaves, anunciado em 23 de maio, para encerrar o caso dos dois acidentes que causaram um total de 346 mortes.

Segundo um documento federal, a Boeing pagará 1,1 bilhão de dólares (5,9 bilhões de reais) em troca da suspensão das acusações criminais relacionadas à sua conduta na certificação da aeronave 737 MAX.

Desse total, 444,5 milhões de dólares (2,4 bilhões de reais) serão destinados a um fundo de indenização para os familiares das vítimas, já financiado em virtude de um acordo firmado em 2021.

O acordo cancela o julgamento criminal que estava previsto para junho, em Fort Worth, no Texas, e encerra o caso sem exigir que a Boeing se declarasse culpada de fraude na certificação de seu modelo MAX.

A Boeing expressou “suas mais sinceras desculpas” pelos acidentes do voo da Ethiopian Airlines, que causou a morte de 157 pessoas, e do voo da Lion Air, na Indonésia, que deixou 189 mortos.

A empresa atribui os acidentes a falhas no Sistema de Aumento das Características de Manobra (MCAS), um sistema de controle de voo que apresentou defeitos.

O anúncio desta quinta-feira é o mais recente capítulo de um caso que começou após os dois acidentes, os quais abalaram a reputação da Boeing e provocaram mudanças na liderança do gigante da aviação.

Nos Estados Unidos também foram apresentadas dezenas de ações civis contra a empresa, que estão sendo analisadas por dois juízes federais diferentes em Chicago, Illinois.

O primeiro julgamento civil sobre o acidente do voo da Ethiopian Airlines começou nesta semana, e a Boeing chegou a um acordo com o autor do processo.

