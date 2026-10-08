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São Paulo Juiz do Tribunal de Justiça de SP é encontrado carbonizado dentro de carro no interior paulista Causas e as circunstâncias do ocorrido estão sob investigação da Polícia Civil, que registrou o caso como morte suspeita

O juiz Gustavo de Castro Campos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), foi encontrado morto na quarta-feira, 7, dentro de um carro em chamas numa área rural do município de São João da Boa Vista, no interior paulista.

O corpo do magistrado estava carbonizado. As causas e as circunstâncias do ocorrido estão sob investigação da Polícia Civil, que registrou o caso como morte suspeita.

Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística estiveram no local. Foram requisitados exames periciais, incluindo o exame necroscópico.

O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista, que vai investigar o caso.

O veículo foi localizado dentro dos limites de uma propriedade rural da região. Trabalhadores rurais que operavam uma retroescavadeira no local perceberam o incêndio e utilizaram terra na tentativa de debelar o fogo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e isolar o local para a realização da perícia técnica. No interior do automóvel, os agentes encontraram a carteira de habilitação do magistrado.

Carreira no interior de SP

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo lamentou o falecimento do juiz e se solidarizou com familiares e amigos.

"O Tribunal registra, com gratidão, sua dedicação e contribuições prestadas ao longo da carreira", diz.

Atualmente, Gustavo de Castro Campos atuava na comarca de Mococa, também no interior de São Paulo. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Braz Cubas, com duas especializações, ele advogou por dez anos antes de ingressar na carreira pública

Em 2014, o magistrado exerceu o cargo de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo e, no mesmo ano, tomou posse como juiz substituto no Poder Judiciário capixaba. Há 12 anos integrava os quadros do TJ-SP, onde também atuou nas comarcas de Tambaú e Leme.

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