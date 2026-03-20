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ESTADOS UNIDOS

Juiz dos EUA declara restrições do Pentágono à imprensa como inconstitucionais

Veículos de comunicação americanos e internacionais recusaram-se a subscrever à nova política do Departamento de Defesa

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Nova política do Pentágono restringe imprensa de acessar informações do Departamento de DefesaNova política do Pentágono restringe imprensa de acessar informações do Departamento de Defesa - Foto: Brendan Smialowski / AFP

Um juiz federal dos Estados Unidos declarou nesta sexta-feira (20) como inconstitucionais as restrições do Pentágono ao acesso da imprensa, que levaram à retirada das credenciais de um conjunto de organizações jornalísticas.

Vários elementos da nova política de credenciamento são "ilegais porque violam a Primeira e a Quinta Emenda da Constituição dos Estados Unidos", decidiu um juiz em Washington, em resposta a uma ação movida pelo The New York Times.

Veículos de comunicação americanos e internacionais, entre eles as agências AFP e AP e o canal Fox News, recusaram-se a subscrever à nova política do Departamento de Defesa, segundo a qual é exigida sua autorização expressa para publicar determinadas informações, sob pena de perder a credencial.

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O episódio ocorreu em meio à campanha de bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro.

A corte determinou que, embora a segurança nacional deva ser protegida, é vital que o público tenha informação sobre a guerra com o Irã e sobre a recente intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

"É mais importante do que nunca que a população tenha acesso a informações a partir de uma variedade de perspectivas sobre o que o governo está fazendo, para que possa apoiar as políticas governamentais, se quiser apoiá-las; ou protestar, se quiser protestar", afirma a decisão.

"E decidir, com base em informações plenas, completas e abertas, em quem votar nas próximas eleições", acrescenta.

A nova política do Pentágono, posta em prática em outubro, era a mais recente de uma série de restrições à imprensa para acessar informações do Departamento de Defesa, o maior empregador do país, com um orçamento de centenas de bilhões de dólares por ano.

O Departamento de Defesa havia anunciado no início do ano passado que oito organizações de mídia, incluindo o The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC e NPR, deveriam desocupar seus escritórios no Pentágono para dar lugar a outros veículos de perfil conservador.

Também exigia que os jornalistas tivessem escolta oficial caso saíssem de um número limitado de áreas no Pentágono, outra nova restrição à imprensa.

A Associação de Imprensa do Pentágono (PPA) saudou a decisão e exigiu a devolução das credenciais dos jornalistas que se negaram a assinar a nova política: "Este é um grande dia para a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. É, também, uma oportunidade de aprendizado para a liderança do Pentágono, que tomou medidas extremas para limitar o acesso da imprensa à informação em tempos de guerra."

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