ACUSADO DE MATAR CEO

Juiz dos EUA descarta pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo

Magistrado rejeitou as acusações de homicídio e porte de arma com silenciador contra Mangione, que poderiam resultar em pena de morte.

Luigi Mangione comparece ao Supremo Tribunal de Manhattan durante uma audiência probatória Luigi Mangione comparece ao Supremo Tribunal de Manhattan durante uma audiência probatória  - Foto: Curtis Means / POOL / AFP

Uma juíza federal bloqueou, nesta sexta-feira (30), a possibilidade de os promotores solicitarem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar a tiros o CEO de uma empresa de seguros de saúde em 2024, em Nova York.

A vítima, Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi morta a tiros em uma rua de Manhattan em 4 de dezembro daquele ano, ao sair de seu hotel.

A juíza Margaret Garnett rejeitou duas acusações federais — homicídio e porte de arma com silenciador — que poderiam ter resultado na pena de morte para Mangione.

Essa opção "visa unicamente descartar a pena de morte como uma punição que o júri possa considerar", explicou a juíza em sua decisão.

O suspeito, de 27 anos, ainda enfrenta acusações federais de perseguição e acusações estaduais de homicídio, que podem resultar em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

A seleção do júri para o julgamento federal começa em 8 de setembro, e as alegações finais, em 13 de outubro.

A data do julgamento de Mangione no caso estadual ainda não foi definida.

Em ambos os casos, ele se declarou inocente das acusações.

Ele é acusado de atirar a sangue frio em Thompson, de 50 anos, e depois fugir. Foi capturado cinco dias depois em um restaurante de fast-food na Pensilvânia, a cerca de 370 km do local do crime.

Mangione, filho de uma família com condições financeiras de Baltimore, Maryland, tornou-se para alguns um símbolo da indignação dos americanos contra as seguradoras de saúde, acusadas de priorizar o lucro em detrimento de seus serviços.

