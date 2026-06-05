Juiz dos EUA invalida restrições do governo Trump à imigração legal
O juiz distrital John McConnell afirmou que as restrições impostas a pedidos de asilo, permissões de trabalho e cidadania de cidadãos de 39 países eram ilegais
Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou, nesta sexta-feira (5), uma série de restrições impostas pelo governo Trump à imigração legal após o ataque a tiros, no ano passado, contra membros da Guarda Nacional, realizado por um imigrante afegão.
O juiz distrital John McConnell afirmou que as restrições impostas a pedidos de asilo, permissões de trabalho e cidadania de cidadãos de 39 países eram ilegais.
"Desde então, as pessoas destes países foram categoricamente impedidas de obter decisões definitivas relativas, entre outras, a seus pedidos de asilo, permissões de trabalho, cartão de residência permanente ou naturalização", ressaltou o juiz.
Ele citou uma publicação da ex-secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.
Em dezembro, Noem afirmou no X ter recomendado ao presidente Donald Trump "uma proibição total de viagens para cada maldito país que inundou" os Estados Unidos "com assassinos, sanguessugas e viciados que acham que têm direito a tudo".
Esta recomendação foi aplicada em caráter imediato, e os pedidos de cartões de residência, o famoso "green card", ou de naturalização ficaram suspensos para pessoas de 19 dos países mais pobres do mundo.
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Doze destas nações já enfrentavam uma proibição de entrada no território americano desde junho de 2025: Afeganistão, Mianmar, Chade, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.
A eles somavam-se outros sete (Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela), submetidos desde a mesma data a restrições na concessão de vistos.
Vinte países foram posteriormente adicionados à lista em dezembro de 2025.
O juiz reprova, em particular, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) por "justificar seus atos por preocupações de 'segurança nacional' que, na realidade, são pretextos para dissimular preconceitos anti-imigrantes".
Trump transformou a luta contra a imigração irregular em uma prioridade absoluta, aludindo a uma "invasão" do país por parte de "criminosos vindos do exterior".
Mas seu programa de deportações em massa foi frustrado ou freado por múltiplas decisões judiciais.