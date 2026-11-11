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Estados Unidos Juiz dos EUA rejeita recurso da BBC e mantém ação por difamação movida por Trump Presidente americano comemorou rapidamente a decisão, classificando-a como uma "grande vitória" em uma publicação na Truth Social

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira (10) um pedido da BBC para que a Justiça arquivasse a ação por difamação movida pelo presidente Donald Trump contra a emissora britânica, decisão que permite a continuidade do processo.

Trump acusa a BBC de editar de forma enganosa um documentário para dar a impressão de que ele estava incitando à violência quando pediu a seus apoiadores que marchassem em direção ao Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.

Ele reivindica pelo menos US$ 5 bilhões por suposta difamação e outros US$ 5 bilhões por outra acusação, com base em uma lei de proteção ao consumidor da Flórida.

O juiz federal Jeffrey T. Kuntz rejeitou o pedido da BBC para arquivar a ação por difamação, mas descartou a acusação baseada na lei de proteção ao consumidor da Flórida.

"Se o presidente Trump conseguirá comprovar essas acusações e demonstrar que sofreu danos na fase de julgamento sumário ou no julgamento é algo que será determinado posteriormente", escreveu Kuntz em uma decisão de 40 páginas.

O documentário da BBC juntou dois trechos distintos do discurso de Trump em 6 de janeiro de 2021, dando a impressão de que ele havia incitado explicitamente seus apoiadores a atacar o Capitólio.

Embora a BBC tenha pedido desculpas pelo episódio, que provocou a renúncia de vários altos funcionários da emissora, a empresa nega ter causado qualquer dano a Trump.

"Considerando o intervalo de tempo entre as duas declarações, essa distância, por si só, permite concluir de forma plausível que a BBC sabia ou deveria saber que o trecho que estava produzindo não seria e não poderia ser uma declaração fiel", afirmou Kuntz em sua decisão.

"Não se tratou de um simples corte, mas de criar algo diferente do que foi dito no discurso", acrescentou.

O presidente americano comemorou rapidamente a decisão, classificando-a como uma "grande vitória" em uma publicação na Truth Social. "Continuaremos lutando contra todos aqueles que tentam enganar o povo americano e derrotando-os!", acrescentou.

Em um comunicado enviado à AFP nesta quarta-feira (11), um porta-voz da BBC afirma que o grupo está "surpreso" com a decisão do juiz, mas respeita sua autoridade. "Seguimos confiando em nossa posição", acrescenta.

Em outubro, Trump sofreu um revés quando uma juíza estabeleceu o dia 11 de dezembro como prazo para que ele prestasse depoimento sob juramento, depois que a BBC afirmou que o presidente estava evitando seus esforços para obter um testemunho.

Caso Trump não compareça até essa data, poderá sofrer sanções, incluindo a possibilidade de arquivamento de sua ação, informou o tribunal.

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