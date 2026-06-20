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Internacional Juiz espanhol determina julgamento e apreensão do passaporte da esposa de Sánchez Decisão aprofunda a sequência de escândalos judiciais na família e no entorno do líder de esquerda, que ameaçam a sobrevivência de seu frágil governo minoritário

Um tribunal espanhol determinou que a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez seja julgada por corrupção e a proibição de sair do país, segundo uma decisão judicial publicada neste sábado (20).

A decisão aprofunda a sequência de escândalos judiciais na família e no entorno do líder de esquerda, que ameaçam a sobrevivência de seu frágil governo minoritário.

No último mês, houve uma investigação sobre um suposto tráfico de influência de seu antecessor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, uma figura emblemática da esquerda espanhola e muito próxima de Sánchez.

O caso de sua esposa, Begoña Gómez, gira em torno da criação de uma cátedra na Universidade Complutense de Madri que ela codirigiu e sobre o suposto uso de recursos públicos e contatos pessoais para promover interesses privados.

O juiz responsável pelo caso, Juan Carlos Peinado, solicitou que Gómez entregasse seu passaporte e se apresentasse às autoridades duas vezes por mês até que seja proferido o veredicto, segundo a decisão divulgada neste sábado.

O tribunal indica que serão informados "todos os postos fronteiriços e aeroportos civis e militares" para evitar que Gómez descumpra essa determinação. A decisão judicial não estabelece uma data para a realização do julgamento.

O partido socialista (PSOE) reagiu rapidamente na rede social X, onde defendeu a inocência de Gómez com a hashtag #YoConBegoña.

"Begoña Gómez é inocente. Há dois anos vem sendo perseguida judicial e politicamente. O que aconteceu hoje é mais um passo, um escândalo democrático insustentável. Eles não vão parar", publicou a legenda.

Em abril, o juiz aceitou formalmente a acusação da esposa de Sánchez por peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indébita de fundos.

“A cátedra serviu como um meio de desenvolvimento profissional privado para a pessoa investigada”, escreveu o juiz aquela decisão.

Sequência de aninhar

A investigação começou em abril de 2024 após uma denúncia de um grupo anticorrupção com vínculos com a extrema direita.

Após o caso vir a público, Sánchez suspendeu suas obrigações oficiais por alguns dias para refletir se permaneceria ou não no cargo.

Tanto ele quanto Gómez, de 55 anos, rejeitam as acusações e negam qualquer irregularidade.

O chefe do governo socialista enquadra o caso em uma campanha da direita para minar seu governo minoritário, que se sustenta em acordos precários em um Parlamento altamente fragmentado.

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