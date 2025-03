Juiz manda prender jornalistas que cobriam onda de protestos contra a prisão de prefeito de Istambul

A- A+

Um juiz ordenou nesta terça-feira a prisão temporária de sete jornalistas, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, acusados de participar da maior onda de manifestações no país desde 2013.

Os protestos ocorrem desde a última quarta, quando o popular prefeito de Istambul e principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, foi preso. Em audiência, Akgül disse que apenas cobria os protestos, que foram proibidos pelo governo. Ao todo, quase 1,2 mil pessoas foram detidas nos seis dias de manifestações.

— É a primeira vez que um jornalista identificado como tal, no desempenho de suas funções, é preso em virtude dessa lei contra comícios e manifestações. Essa decisão escandalosa reflete uma situação muito grave em curso na Turquia — disse à AFP Erol Onderoglu, representante em Ancara da ONG Repórteres sem Fronteiras.

As autoridades turcas anunciaram, também nesta terça-feira, detenções de mais 43 “provocadores” que frequentaram as manifestações, proibidas até 1º de abril nas três maiores cidades do país: Istambul, Izmir e Ancara.

Ainda assim, milhares de pessoas se reuniram na noite de segunda diante da prefeitura de Istambul, embora um amplo cordão policial tenha impedido o avanço dos manifestantes. A ONG Conselho da Europa denunciou o “uso desproporcional da força” contra os protestantes.

Na segunda, Erdogan disse que os protestos haviam se tornado um “movimento de violência”, indicando que o principal partido da oposição, o Partido Republicano do Povo (CHP), seria responsabilizado pelos policiais feridos e pelos danos à propriedade.

Várias autoridades do governo, incluindo o chefe da diplomacia turca, Hakan Fidan, condenaram os insultos de manifestantes à mãe de Erdogan, afirmando que os ataques são fruto de “um colapso moral e de um espírito sujo que atenta contra a paz social”. O CHP também criticou os insultos.

Estudantes de Istambul e da capital Ancara começaram a se reunir no início da tarde de segunda, depois de anunciar que estavam boicotando as aulas nas principais universidades das duas cidades.

Em Istambul, moradores aplaudiram e bateram panelas em demonstração de apoio aos estudantes, que marcharam pelo sexto dia consecutivo agitando bandeiras e cantando pelas ruas da cidade em direção a Besiktas, um porto no Bósforo, disseram correspondentes da AFP.

Medida política

Erdogan tem enfrentado um conjunto de problemas políticos sem precedentes em seus 20 anos no topo do poder na Turquia.

Os eleitores estavam insatisfeitos com a inflação persistentemente alta, a popularidade de seu partido havia caído e seus opositores haviam se unificado em torno do prefeito de Istambul, que deixou claro que estava mirando a Presidência.

Então, na quarta, apenas quatro dias antes de Imamoglu ser oficialmente indicado como candidato da oposição, dezenas de policiais o prenderam em sua casa.

O prefeito de 53 anos é acusado de liderar uma organização criminosa, receber subornos, extorsão, gravação ilegal de dados pessoais e fraude em licitações — acusações que ele nega.

Um pedido para que ele fosse indiciado por crimes relacionados ao terrorismo foi rejeitado, mas ele ainda pode ser processado por essas acusações. O Ministério do Interior anunciou que Imamoglu foi suspenso de suas funções como “medida temporária”, e no domingo um tribunal formalizou sua prisão.

Ele deve permanecer detido enquanto aguarda o julgamento.

A prisão de Imamoglu é amplamente vista por adversários do presidente como uma medida política para remover um forte opositor de Erdogan da próxima disputa presidencial, marcada para 2028, embora o governo negue as acusações e insista que o Judiciário turco é independente.

O prefeito foi levado à prisão de Silivri, a oeste de Istambul, no mesmo dia em que mais de 1,7 milhão de membros do seu partido, o oposicionista CHP (Partido Republicano do Povo), participaram de uma eleição primária que o confirmou como candidato presidencial da sigla.

Indícios de autoritarismo

Erdogan domina a política turca desde 2003, primeiro como premier e depois, a partir de 2014, como presidente. Durante esse período, ele supervisionou um crescimento econômico significativo e conduziu repetidamente o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) à vitória nas urnas.

Mas, na última década, críticos afirmam que ele consolidou seu controle corroendo a democracia turca, preenchendo a burocracia estatal com aliados, cooptando a mídia para limitar a cobertura negativa e cultivando promotores e juízes para punir legalmente seus opositores.

Ainda assim, a Turquia não era amplamente vista como uma autocracia total, já que liberdades civis foram mantidas, e partidos de oposição competiam nas eleições — e às vezes venciam, como ocorreu nas eleições municipais do ano passado.

Agora, analistas dizem que a questão é se a Turquia continuará sendo uma mistura de democracia e autocracia ou se moverá de forma mais decisiva para o autoritarismo.

— A Turquia nunca foi uma democracia perfeita, mas prender um candidato presidencial eleva essa imperfeição a outro nível — disse Arife Kose, doutoranda em política turca na Universidade de East Anglia. — Utilizar o poder do Estado para eliminar a concorrência eleitoral significa que estamos nos aproximando de um regime totalmente autoritário.

Impedir Imamoglu de concorrer à Presidência colocaria a Turquia ao lado de países como Rússia, Belarus ou Azerbaijão, onde as eleições acontecem, mas fazem pouca diferença, afirmou Hasan Sinar, professor de direito penal na Universidade Altinbas, em Istambul, que também defende outro político eleito acusado de ligações com o terrorismo. O especialista apontou que, nesses locais, as eleições são somente “de fachada” porque o próprio presidente decide quem será seu opositor.

A turbulência política ocorre em um momento em que a Turquia está bem posicionada para se beneficiar de eventos globais recentes.

Um grupo rebelde apoiado por Ancara assumiu o governo na Síria; a administração Trump demonstrou pouco interesse em exigir padrões democráticos de seus aliados estrangeiros, e o temor de que os Estados Unidos interrompam o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia levou líderes europeus a buscar laços de defesa mais fortes com a Turquia.

Esses interesses podem amenizar as críticas externas ao governo de Erdogan, dizem analistas. Autoridades dos EUA têm falado pouco sobre a prisão de Imamoglu, mas alguns líderes europeus manifestaram preocupação.

Na quinta-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz classificou a prisão como um “sinal muito ruim” para as relações entre a Turquia e a União Europeia. E, nesta segunda, o porta-voz da Comissão Europeia, Guillaume Mercier, instou o país a “respeitar os valores democráticos”.

A prisão de Imamoglu também atraiu forte condenação da Alemanha, que a classificou como “totalmente inaceitável”, enquanto a vizinha Grécia disse que medidas para minar as liberdades civis “não podem ser toleradas”.

A União Europeia, por sua vez, advertiu que Ancara precisava demonstrar “um compromisso claro com as normas democráticas”. Durante a noite, o Ministério das Relações Exteriores da França disse que a prisão de Imamoglu foi um “grave ataque à democracia”.

O atual segundo mandato presidencial de Erdogan termina em 2028. A Constituição da Turquia permite apenas dois mandatos, mas ele poderia concorrer novamente caso o Parlamento convocasse eleições antecipadas — algo amplamente esperado. Isso poderia colocar Erdogan, de 71 anos, em uma disputa direta com Imamoglu.

Alvos do governo

Desde janeiro, um jornalista conhecido e um agente que representa atores famosos foram presos em conexão com os protestos de 2013 contra um projeto de urbanização em Istambul.

No mês passado, dois altos executivos de uma influente associação empresarial criticaram o programa econômico do governo, as perseguições judiciais a figuras proeminentes e o desrespeito ao Estado de Direito. Ambos foram indiciados por “divulgação de informações falsas”.

Nos últimos cinco meses, as autoridades removeram três prefeitos distritais de Istambul sob acusações de corrupção e terrorismo. Um deles já foi substituído por um interventor nomeado pelo governo.

E até figuras menos proeminentes têm sido alvo do governo. No mês passado, um astrólogo foi detido sob acusação de insultar Erdogan e outro político. O Ministério do Comércio abriu uma investigação contra um influenciador que elogiou um restaurante subsidiado pela prefeitura de Imamoglu para verificar se ele teria sido pago para fazer a avaliação.

Imamoglu tornou-se prefeito em 2019, em uma vitória inesperada. O governo anulou os resultados alegando irregularidades, mas, na nova eleição, ele venceu novamente, com uma margem ainda maior.

No ano passado, foi reeleito, derrotando um candidato apoiado por Erdogan. Desde então, o governo instaurou 42 investigações administrativas e 51 ações judiciais contra ele, segundo seus assessores.

Antes de sua prisão nesta semana, sua antiga universidade, a Universidade de Istambul, anunciou a anulação de seu diploma, alegando irregularidades em sua transferência de uma universidade no Chipre do Norte em 1990.

Imamoglu prometeu recorrer, mas, se a decisão for mantida, ele poderá ser impedido de concorrer à Presidência, já que a Constituição exige um diploma universitário para o cargo.

— Imamoglu deixou claro para Erdogan que o trem está em movimento, vindo em sua direção, e que ele não conseguirá pará-lo com os meios normais — disse Berk Esen, professor de ciência política na Universidade Sabanci. — Por isso, Erdogan foi direto na jugular.

Veja também